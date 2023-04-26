Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. 12-я партия завершилась победой китайского претендента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

Партия вышла невероятной по накалу страстей. После ошибки Дина Ян владел огромным преимуществом и, казалось, буквально в пару ходов должен был выиграть партию. Однако следом гроссмейстеры обменялись ошибками и упущенными возможностями, уровняв позицию на доске. Вот только вскоре Непомнящий одним ходом проиграл партию. Единственное, что мог сделать Ян, только сдаться.

В итоге после 12-й партии счёт в матче снова равный — 6:6.