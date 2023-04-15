Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча за мировую шахматную корону

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Апреля 2023, 19:43
Ян Непомнящий одержал победу в пятой партии матча за мировую шахматную корону Фото: championat.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Астане состоялась пятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В этой партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами играл против китайца Дин Лижэня. Победу в этой партии одержал Непомнящий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сhampionat.

Шахматы. Матч за звание чемпиона мира — 2023. Пятая партия

Дин Лижэнь (Китай) – Ян Непомнящий (Россия) – 0:1.

Эта победа позволила россиянину вновь выйти вперёд в титульном матче — 3:2. Шестая партия состоится завтра, 16 апреля. Ян Непомнящий будет играть чёрными фигурами.

Напомним, первая партия матча за первенство мира между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем началась 9 апреля и завершилась вничью. Вторая партия матча прошло 10 апреля и завершилась в пользу российского шахматиста. Третья партия также завершилась вничью.

Дин Лижэнь выиграл четвертую партию в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

Всего запланировано 14 партий. Чемпионом мира станет тот, кто наберет больше 7 баллов. D случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».


Астана   Спорт   Шахматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
22 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
22 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»