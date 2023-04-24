Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли десятую партию вничью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 23 апреля, в Астане (Казахстан) прошла десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сражаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Россиянин сыграл черными фигурами.

В десятой партии Непомнящему удалось отбиться от атак китайца. Он оформил ничью и приблизился к победе в матче за звание чемпиона мира. После ожесточtнной драки в первой половине матча шахматисты будто бы чуть поумерили пыл и во второй сыграли уже три партии вничью.

После десятой партии Ян ведет в счете — 5,5:4,5. 11-я партия пройдет уже 24 апреля.