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    19:47, 23 Апрель 2023 | GMT +6

    Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли десятую партию вничью

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 23 апреля, в Астане (Казахстан) прошла десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сражаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

    Россиянин сыграл черными фигурами.

    В десятой партии Непомнящему удалось отбиться от атак китайца. Он оформил ничью и приблизился к победе в матче за звание чемпиона мира. После ожесточtнной драки в первой половине матча шахматисты будто бы чуть поумерили пыл и во второй сыграли уже три партии вничью.

    После десятой партии Ян ведет в счете — 5,5:4,5. 11-я партия пройдет уже 24 апреля.



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