Ямы и провалы: вместе со снегом «уплыли» дороги в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска возмущены состоянием городских улиц. В социальных сетях горожане делятся фотографиями разбитых дорог, застревающих в ямах автобусах и автомобилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Петропавловцы пишут , что на некоторых участках приходится разворачиваться и объезжать по другим улицам. К месту вызова не может проехать скорая помощь. И речь даже не об окраинах города. Ямы и провалы образуются даже в центре Петропавловска. Один такой провал находится по улице Пушкина, в районе университета.

«В 2021-м году на этом участке проводились работы по ремонту теплопровода со вскрытием дорожного полотна, заказчиком работ является ТОО «Петропавловские тепловые сети». В ходе проведения работ по восстановлению дорожной одежды допущен ряд нарушений, в результате которых и произошёл провал покрытия в следа за основанием. В настоящее время аварийной бригадой производятся работы по устранению провала. С наступлением благоприятных погодных условий будет произведено восстановление покрытия в полном объёме», - прокомментировали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

На углу улиц Жумабаева и Партизанской неравнодушные горожане обозначили глубокую яму на проезжей части веткой. В ней уже застревал автобус и машины.





Ситуацию на этом участке прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

«В 2021-м году подрядчиком ТОО «Arch Stroy Invest» из Алматы были начаты работы по строительству системы ливневой канализации по улице Жумабаева, от улицы К.Сутюшева до улицы Партизанская, которые были окончены с наступлением зимнего периода. Восстановить асфальтобетонное покрытие по погодным условием не представилось возможным. При наступлении положительных температур в местах производства работ появились просадки. Сотрудники административной полиции совместно с отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, являющимся заказчиком работ, провели обследование. Заказчиком приняты оперативные меры по отсыпке щебнем просадки на проезжей части по улице Жумабаева - Партизанская. В адрес подрядчика направлено уведомление о явке для привлечения к административной ответственности и для принятия мер по обеспечению безопасного проезда автомобилей», - сообщили в пресс-службе.

Состояние дорог в Петропавловске в этом году находится в весьма плачевном состоянии. На отчетной встрече с населением аким Петропавловска Булат Жумабеков особого внимания этому вопросу не уделил. Но сообщил, что в этом году завершат начатые в 2021-м году проекты по капитальному ремонту и строительству дорог. Это участок дороги по улице Жумабаева, от Чкалова до Пионерской, по улице Громовой, от Ибраева до Малой, по улице Алтынсарина, от Партизанской до объездной дороги, по улице Горького, от Сутюшева до Петрова. Средний ремонт проведут по пяти улицам протяженностью около пяти километров. Щебеневание грунтовых дорог - на 50 участках.