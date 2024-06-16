Ядро Земли замедляет вращение

Внутреннее ядро Земли постепенно замедляет свое вращение и движется медленнее земной поверхности. К такому выводу пришли американские и китайские ученые, чья концепция изложена в международном научном журнале Nature и на сайте Университета Южной Калифорнии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— Движение внутреннего ядра Земли обсуждается научным сообществом уже два десятилетия, причем некоторые исследования даже показывают, что внутреннее ядро вращается быстрее земной поверхности. Однако новые данные из Университета Южной Калифорнии неопровержимо свидетельствуют, что примерно в 2010 году скорость вращения внутреннего ядра замедлилась и начала отставать от скорости земной поверхности, — говорится в публикации на сайте университета.

Внутреннее ядро Земли, согласно научным данным, представляет собой твердый металлический шар из железо-никелевого сплава размером приблизительно с Луну, окруженный жидкой мантией из того же сплава. Ядро находится на глубине порядка трех тысяч миль, и объективной информации о нем очень мало. Для получения каких-то новых данных о ядре ученые порой используют зафиксированные сейсмические волны при землетрясениях.

— Меня сильно озадачили первые сейсмограммы, намекающие на это. Но затем еще пара десятков наблюдений, свидетельствующих о том же, не оставили сомнений: внутреннее ядро замедлилось впервые за много десятилетий. Недавно ученые об этом спорили так и этак, но наше последнее исследование ставит в этом споре точку, — рассказал профессор факультета наук о Земле Джон Видал.

Вместе со своим коллегой Вэй Ваном из Китайской академии наук Видал изучил сейсмограммы 121 повторяющегося землетрясения, случившегося в районе Южных Сандвичевых островов в период с 1991 по 2023 год. Ученые также использовали данные советских ядерных испытаний начала 1970-х годов, а заодно и некоторых американских и французских ядерных испытаний.

Как считает профессор Видал, замедление вращения ядра Земли вызвано некоторым взбалтыванием окружающей его жидкой мантии, которая создает магнитное поле Земли, а также гравитационным влиянием более верхних слоев твердой мантии.

Каковы могут быть последствия этого замедления, ученые пока не решаются судить. По мнению профессора Видала, это может изменить продолжительность дня на практически неощутимую величину, порядка тысячной доли секунды. Тем не менее, ученые намерены тщательно следить за процессом.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС