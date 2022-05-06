6 Мая 2022 22:22

Ядерные технологии играют важную роль в развитии Казахстана – ученый

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На базе института ядерной физики в Алматы проводится большой объем фундаментальных и прикладных исследовательских работ, разрабатываются и внедряются ядерные технологии, а также выпускается готовая продукция. Все открытия лабораторий института применяются во многих отраслях промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году институт ядерной физики празднует 65-летие со дня основания.

На территории института находится около 30 зданий, в том числе и рабочий ядерный реактор, где проводят научные исследования.

В мае 2017 года в институте открылся учебный центр по ядерной безопасности, в нем готовят кадры в области ядерной физической безопасности.

«В 2016 году нас посетила делегация Европейского центра ядерных исследований. У нас с ними подписан меморандум о сотрудничестве. В тот же год подписан меморандум с Массачусетским технологическим институтом. Сейчас в крупнейшем центре по исследованиям в области ядерной физики России в городе Дубне по обмену работают 104 казахстанца», - сказал генеральный директор института Саябек Сахиев.

Институт ядерной физики активно сотрудничает со многими научными центрами за рубежом. Более 10 лет совместно с учеными из Японии проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов четвертого поколения.

Из наукоемких и инновационных технологий можно выделить разработку учеными из России и США «вечных» батарей, в которых происходит преобразование радиоактивного излучения в электрический ток. Ядерная батарейка может использоваться для питания электронной аппаратуры и различных устройств.

В сельском хозяйстве ядерные технологии применяются для селекции растений с мутациями. Использование радиоактивного излучения существенно усиливает естественный процесс спонтанной генетической мутации, значительно сокращая время, которое на это требуется.

Методы радиоизотопной гидрологии позволяют отслеживать и измерять объем подземных водных ресурсов.

Во время пресс-тура в институт ядерной физики журналистам не удалось попасть на территорию действующего ядерного реактора. Руководство объяснило, что для общей безопасности эту зону лучше посетить в другое время, когда устройство будет отключено.

В Алматы находится водо-водяной реактор бассейнового типа. Это первый реактор во всем мире, перешедший с высокообогащенного топлива на низкообогащенное. Сейчас он работает на 19,7% по содержанию урана. Раньше было 38,9%.

«Проект ядерного реактора рассчитан на 30 лет. Но это не значит, что реактор должен быть остановлен. Каждые два года идет техническое свидетельствование реактора. Мы ведем осмотр реактора и выявляем те дефекты, которые могут препятствовать его службе. Раз в 12 лет реактор отключается и проходит полное обследование. Затем выдается заключение на продление срока службы. Он был введен в эксплуатацию в 1968 году. По результатам последнего обследования, время эксплуатации реактора было продлено в связи с тем, что состояние материалов и других систем находится на очень хорошем уровне. Еще 15 лет он может работать безопасно. На территории, прилегающей к институту ядерной физики, за все время не было зарегистрировано ни одной радиационной аномалии. Мы убедились, что деятельность атомных, в том числе энергетических установок в Казахстане может быть и должна быть экологически безопасной», - подчеркнул заведующий отделом института ядерной физики, кандидат физико-математических наук Сергей Кислицин.

За весь период простоя отечественные ядерщики изучили много аспектов в отношении безопасности реактора.

По словам ученых, реактор соответствует всем требованиям международного агентства по атомной энергии. Усилены системы управления и его защита.