Ядерное разоружение и нераспространение стали приоритетом нашей политики – Акан Рахметуллин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ядерное разоружение и нераспространение стали приоритетом нашей политики. Об этом на брифинге, посвященном 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, рассказал заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2021 год очень важен для Казахстана. Так как 29 августа мы будем праздновать 30-летие закрытия Семипалатинского полигона. Решение закрыть полигон было принято 29 августа 1991 года Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Ядерное разоружение и нераспространение стали приоритетом нашей политики. Нурсултан Назарбаев всегда участвовал в достижении безъядерного мира. Внешняя политика Казахстана привержена к установлению международной безопасности и сотрудничества между государствами, а также в разрешении глобальных вызовов», - рассказал заместитель министра иностранных дел РК.

Акан Рахметуллин также отметил, что это укрепило мировое лидерство Казахстана в области разоружения и нераспространения ядерного оружия.

«Как сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, нераспространение ядерного оружия остаётся приоритетом в политике Казахстана, а также национальной идентичностью Казахстана, что даёт нам равное право находиться в авангарде борьбы за безъядерный мир», - сказал он.

Заместитель министра иностранных дел РК поблагодарил исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберта Флойда. Он отметил, что очень символично то, что Роберт Флойд посетил Казахстан.

«Я знаю, что некоторые из вас смогли посетить бывший Семипалатинский полигон, на территории которого проводились почти все испытания, если быть точнее, 456 из 468 атмосферных наземных и подземных испытаний. И это почти половина всех испытаний, проведенных в мире за все время существование ядерного оружия. Ядерные взрывы причинили огромные страдания полутора миллиону наших граждан и поразили огромную территорию. Все экономические, экологические последствия до сих пор присутствуют, люди страдают от различных заболеваний и земля до сих пор не может быть использована для экономических целей. После получения независимости в 1991 году Казахстан сделал добровольный выбор в пользу отказа от четвертого по мощности арсенала ядерного оружия в мире. Это было непростое решение. Когда пришло время принять это решение, было давление с различных сторон для того, чтобы мы передали этот арсенал третьим сторонам, но, понимая все страдания нашего народа и ответственность, осознавая моральную обязанность перед народом Казахстана, мы сделали правильное решение. Были созданы уникальные условия для того, чтобы запрет на ядерные испытания стал глобальным. Пять лет спустя эти шаги привели к принятию Договора о всеобъемлющим запрете ядерных испытаний в 1996 году. Казахстан был одной из первых стран, подписавших договор», - отметил Акан Рахметуллин.