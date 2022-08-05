5 Августа 2022 10:53

Ядерное оружие – не инструмент сдерживания, а абсолютное зло - представители Казахстана и Японии

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Какие немедленные меры можно принять для предотвращения ядерной войны? Мероприятие под таким названием провели на полях Десятой обзорной конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Миссия Казахстана при ООН и крупная японская неправительственная организация «Сока Гаккая», активно выступающая за безъядерное будущее Земли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Десятая обзорная конференция ДНЯО – крайне важное событие, которое все время откладывалось из-за пандемии, – сказал в интервью Службе новостей ООН Постоянный представитель Казахстана при ООН Магжан Ильясов. – Отличие нынешней конференции от всех предыдущих в том, что она проходит на фоне ситуации, которая сейчас складывается на Украине. Мы слышим риторику о возможном применении ядерного оружия. Таким образом, вопросы ядерного разоружения, которые для некоторых стран и политиков отошли, может быть, на задний план, сейчас становятся актуальными».

В мероприятии на полях конференции приняли участие эксперты, дипломаты, представители гражданского общества, а также «хибакуся» – так называют в Японии людей, выживших в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Общее число погибших в результате взрывов составило от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. человек в Нагасаки.

В этом году Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в церемонии памяти погибших в результате атомного взрыва в Хиросиме. Она состоится в этом японском городе 6 августа.

«Визит Генерального секретаря в Японию – это событие огромной важности для нашей страны, – заявил в интервью Службе новостей ООН Хиротсугу Терасаки, вице-президент организации «Сока Гаккая». – Призывы, которые, согласно сообщениям его пресс-службы, он намерен озвучить в Хиросиме, подарят народу Японии надежду».

По данным пресс-службы ООН, Генеральный секретарь намерен призвать мировых лидеров без промедления уничтожить запасы ядерного оружия. Он также встретится с «хибакуся» и примет участие в диалоге с молодыми активистами.

По словам Хиротсугу Терасаки, в организации «Сока Гаккая» считают ядерное оружие «абсолютным злом», и чтобы бороться с ним, помогают довести голос «хибакуся» до самой широкой аудитории во всем мире.

Казахстан, на территории которого проводились испытания советской атомной бомбы, пострадал от последствий этих взрывов и является активным участником движения за мир без ядерного оружия. «Само наличие такого оружия – это уже опасность. Мы сожалеем, что некоторые участники конференции считают оружие фактором сдерживания», – отметил постоянный представитель Казахстана Ильясов.

Он считает, что к борьбе за мир без ядерного оружия необходимо активно подключать молодых людей и знаменитостей. «Таким образом можно привлечь больше внимания к данной проблеме», – добавил он.





Главное фото: ОДВЗЯИ

Фото: Служба новостей ООН / Н. Шекинская



















