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Яблони и смородину посадили в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
13 Мая 2023, 23:46
Яблони и смородину посадили в Акмолинской области Фото: управление образования Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Гани Бейсембаев и министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова приняли участие в челлендже «Жасыл мекен» в Акмолинской области. Вместе со школьниками они посадили ели, сосны, яблони и смородину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, во всех организациях образования республики прошел челлендж «Жасыл мекен».

«Челлендж, прошедший в рамках «9 месяцев – 9 мероприятий», направлен на привитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к природе и озеленения окружающей среды, трудолюбия. Высадка саженцев ведет к развитию у детей чувства заботы об окружающей среде и людях», - поделились в ведомстве.

В посадке деревьев в Акмолинской области участвовали министр просвещения Гани Бейсембаев и министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова. Вместе с руководителями управления образования региона Шоканом Оразалиным и учащимися Кояндинской школы №1 они посадили ели, сосны, яблони и смородину.

«Экологическое образование имеет большое значение в воспитании детей и привитии им трудолюбия. Ребенок будет повторять то, что видит. Поэтому надо подавать хорошие примеры», - отметил Гани Бейсембаев.

В Акмолинской области в челлендже активное участие приняли также акимы районов, общественные деятели, депутаты и родители школьников.

По всей стране в этот день посадили 187 тысяч саженцев.

Ранее сообщалось, что вчера в Щучинско-Боровской курортной зоне прошла традиционная экологическая акция «Табиғат – тал бесігің».


Акмолинская область   Экология   Регионы   Минэкологии   Минпросвещения РК  
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