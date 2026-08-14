Яблоки, сыр и морковь подешевели в Казахстане за неделю

В течение недели снижение цен зафиксировано на картофель (-4,2%), белокочанную капусту (-1,2%), яблоки (- 1,1%), лук и морковь (по -1%), твердый и полутвердый сыр (- 0,3%), творог 5-9% жирности, соль (по — 0,2%), муку пшеничную первого сорта, сметану (по -0,1%).

Цены на пшеничный хлеб из муки первого сорта, рожки, говядину с костями, говядину бескостную, конину, молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2% до 6% жирности), яйца и масло сливочное за отчетную неделю остались без изменений.



В региональном разрезе дефляционная динамика отмечена в ряде городов страны. Общий уровень цен на социально значимые продовольственные товары за неделю снизился в Талдыкоргане (-0,7%), Актау и Жезказгане (по -0,4%), Петропавловске (-0,3%), Астане (-0,2%), Караганде, Костанае, Уральске, Усть-Каменогорске и Павлодаре (по -0,1%). В Алматы, Туркестане, Актобе, Семее, Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.



Средняя цена на картофель по республике составила 259 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зафиксирована в Павлодаре — 191 теңге за килограмм.



Среднереспубликанская цена на белокочанную капусту сложилась на уровне 189 теңге за килограмм. Самые доступные цены отмечены в Туркестане — 142 теңге за килограмм и Таразе — 152 теңге за килограмм.



Средняя цена на яблоки по стране составила 797 теңге за килограмм, при этом наиболее низкая цена зарегистрирована в Шымкенте — 639 теңге за килограмм.



Из мясной продукции средняя цена на говядину с костями по стране составила 3 779 теңге за килограмм, куры — 1 736 теңге за килограмм.



Ранее сообщалось о том, что огурцы, капуста и помидоры подешевели в Казахстане за неделю.