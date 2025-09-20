Яблоки с QR-кодами: казахстанцы провели креативную акцию в день начала продаж iPhone в Нью-Йорке

Символика акции напрямую связана с образом яблока: именно оно стало основой названия мировой технологической корпорации Apple; яблоко является символом города Алматы – культурного, финансового и туристического центра Казахстана, а Нью-Йорк во всем мире известен под неофициальным названием «Big Apple».

Во время мероприятия представители консульства и волонтеры из числа студентов и представителей казахской диаспоры раздавали прохожим яблоки с QR-кодами. Сканируя их, жители и гости Нью-Йорка могли узнать больше о Казахстане, городе Алматы, исторических корнях яблока, а также об интересных связях между Казахстаном и США.

Особый акцент был сделан на том, что именно Казахстан признан научным сообществом родиной прародителя яблок. В предгорьях Тянь-Шаня, рядом с Алматы, и сегодня произрастает дикая яблоня Malus sieversii, ставшая основой для большинства современных сортов. Этот уникальный природный феномен подтвержден исследованиями, в том числе публикациями National Geographic.

Участники акции проявили большой интерес, задавали вопросы о Казахстане, его культуре, истории, туристическом потенциале и современных достижениях.

Проведение акции «Алма» стало еще одним примером креативной публичной дипломатии Казахстана, направленной на продвижение позитивного имиджа страны, укрепление культурных связей и повышение узнаваемости Казахстана на международной арене, отметили в Генконсульство Казахстана в Нью-Йорке.

Напомним, 9 сентября, на ежегодной презентации Apple, был представлен iPhone нового поколения и его продвинутые разновидности Pro и Max, а также новые смарт-часы и другие «яблочные» устройства. Продажи начались 19 сентября.