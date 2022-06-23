23 Июня 2022 14:41

Яблоки подорожали в Казахстане на 28,5%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинге стран с самыми дешевыми яблоками Казахстан занял лишь 19-е место из 104, разделив его с Беларусью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

По данным на 21 июня текущего года, килограмм яблок в РК стоил 1,22 долл. США. Лучшие показатели в рейтинге — у Молдовы (0,62 долл. за кг яблок), Украины (0,65 долл.) и Турции (0,68 долл.). Дороже всего среди стран, вошедших в рейтинг, яблоки стоили в Южной Корее (6,17 долл. за кг).

Среди стран СНГ дороже, чем в РК, яблоки стоили в Узбекистане (1,29 долл. за кг) и России (2,18 долл.).

По итогам мая текущего года стоимость яблок для казахстанцев подскочила сразу на 28,5% за год. Самые высокие показатели роста цен отмечены в Алматы (сразу на колоссальные 56,9% за год) и Алматинской области (на 47,3%).

В среднем по РК килограмм яблок обходился жителям и гостям страны в 619 тг. за кг. Самыми «дорогими» крупными городами стали Актау (792 тг. за кг яблок в мае текущего года), Усть-Каменогорск (745 тг.) и Нур-Султан (711 тг.). Самые низкие цены отмечены в Кызылорде (514 тг. за кг), Актобе (528 тг.) и Кокшетау (531 тг.).

За четыре месяца текущего года в РК завезли 47,5 тыс. тонн яблок, груш и айвы — на 0,5% больше, чем годом ранее. В деньгах импорт в секторе достиг 22 млн долл.— на 3,5% больше, чем год назад. В целом за двенадцать месяцев 2021 года импорте составил почти 116 тонн яблок, груш и айвы на 50,3 млн долл..

Экспорт же в секторе в текущем году пренебрежительно мал. Так, за январь–апрель текущего года импорт превышал экспорт в 94,4 раза в тоннах и в 75 раз — в деньгах. А по итогам января–декабря 2021 года импорт обогнал экспорт в 20,2 раза в тоннах и в 17,2 раза — в деньгах.

При годовом импорте фруктов в секторе в 116 тыс. тонн, валовой сбор непосредственно яблок составил в 2021 году 262,8 тыс. тонн — почти столько же, сколько и в 2020-м. Урожайность незначительно снизилась — на 0,4%, до 8,1 тонны с гектара.

За пять лет валовой сбор яблок увеличился на 39,7%, за десять — в 2,3 раза, за двадцать — в 2,5 раза. Урожайность же за пять лет выросла на 15%, за десять — на 56,6%, а за двадцать лет — почти втрое.