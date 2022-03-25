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Я желаю всем счастливого, здорового и мирного Навруза – генсек ООН

Автор:  
Руслан Сулейменов
25 Марта 2022, 12:34
Я желаю всем счастливого, здорового и мирного Навруза – генсек ООН

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш поздравил жителей планеты с Международным праздником Навруз. Поздравительное обращение Генсека ООН было продемонстрировано в пятницу в рамках проходящего в Пекине в здании Секретариата Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) мероприятия по случаю Дня весеннего равноденствия Навруз-2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Навруз – это праздник новых начинаний. Нового года. Приход Весны. Обновление природы. Навруз – это также праздник нашего разнообразия. Он объединяет более 300 миллионов человек, между поколениями и за пределами границ. Это время, когда мы узнаем друг о друге, о наших культурах и о нашем мире», - отметил в своем видеообращении генеральный секретарь ООН.

Антониу Гутерриш подчеркнул, что «Навруз – это напоминание обо всем, что нас объединяет. Он способствует примирению и добрососедству. Он повторяет ценности ООН – мир, права человека и достоинство».

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«Поскольку человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, давайте руководствоваться духом солидарности Навруза и подтвердим наше обязательство жить в гармонии, защищать нашу планету и никого не оставлять позади. Я желаю всем счастливого, здорового и мирного Навруза», - заключил генсек ООН.

В своем вступительном слове генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин отметил, что «Фестиваль Навруз является традиционным праздником, широко отмечаемым населением региона, где расположена Организация. Он также признан международным фестивалем Генеральной Ассамблеей ООН и включен в список нематериального культурного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры».

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«Он выражает стремление наших народов к любви, дружбе и согласию, ожидание лучшей новой жизни и стремление к единству, терпимости, добрососедству и миру», - подчеркнул генсек ШОС.

Организаторы мероприятия уделили большое внимание культурной программе. Торжество также не обошлось без богатого дастархана. На площадке «гастрономического праздника» были представлены национальные кухни «шанхайской семьи».

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Гостями мероприятия стали руководители аккредитованного в Пекине дипломатического корпуса и международных организаций.

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