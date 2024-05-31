Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что выступает за поэтапное повышение минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге в НБК его спросили, считает ли он справедливым размер МЗП в 85 тысяч тенге.

— МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят, это больше экономический показатель, который используется, чтобы дальше от него отталкиваться. По закону действительно так — меньше 85 тысяч тенге хоть за интеллектуальный, хоть за физический труд платить нельзя, это по закону так. Что касается справедливости — хватает 85 тысяч тенге или не хватает? Конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается, еще шесть лет назад она была вообще 28 500, потом она постепенно повышалась до 42 тысяч, 60, 70, 85 тысяч, — сказал Т. Сулейменов.

По его словам, минимальная заработная плата в стране росла гораздо быстрее инфляции.