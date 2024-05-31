Я за поэтапное повышение МЗП в Казахстане — глава Нацбанка
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что выступает за поэтапное повышение минимальной заработной платы в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
На брифинге в НБК его спросили, считает ли он справедливым размер МЗП в 85 тысяч тенге.
— МЗП — это же не просто зарплата, которую по факту платят, это больше экономический показатель, который используется, чтобы дальше от него отталкиваться. По закону действительно так — меньше 85 тысяч тенге хоть за интеллектуальный, хоть за физический труд платить нельзя, это по закону так. Что касается справедливости — хватает 85 тысяч тенге или не хватает? Конечно, не хватает. МЗП в Казахстане повышается, еще шесть лет назад она была вообще 28 500, потом она постепенно повышалась до 42 тысяч, 60, 70, 85 тысяч, — сказал Т. Сулейменов.
По его словам, минимальная заработная плата в стране росла гораздо быстрее инфляции.
— Сегодня МЗП растет, и она должна дальше расти. Я считаю, что мы должны этот показатель наращивать в дальнейшем. Но здесь нужно обязательно смотреть, чтобы с ростом зарплаты росла производительность труда, иначе теряется конкурентоспособность. Значит, наши рынки и товары неконкурентоспособны. То есть, я могу платить своим сотрудникам очень высокую зарплату, отсюда у меня сложится высокая стоимость, и я не смогу конкурировать с другими странами. Поэтому это тонкий момент, который надо и с макро- и микроэкономической точки зрения рассматривать. Но, в целом, я за поэтапное повышение МЗП, как экономист, — заявил глава НБК.