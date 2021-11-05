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Я всячески привержен укреплению партнерства между ЕС и Центральной Азией - Валдис Домбровскис

5 Ноября 2021 21:20
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Я всячески привержен укреплению партнерства между ЕС и Центральной Азией - Валдис Домбровскис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Я всячески привержен укреплению партнерства между ЕС и Центральной Азией. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской Комиссии по вопросам экономики и торговли Валдис Домбровскис, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я всячески привержен укреплению партнерства между ЕС и Центральной Азией», - сказал Валдис Домбровскис.

Спикер отметил, что Центральноазиатские государства также имеют возможность и продвигать принципы восстановления после пандемии COVID-19.

«Европейский союз продолжит быть вашим доверительным партнером в мире. Мы поддерживаем ваши усилия в борьбе с последствиями пандемии COVID-19 серьезными денежными вливаниями. Мы также оказываем организационные меры для организации посткризисных мер, мы работаем вместе с ВОЗ для создания безопасных мер», - добавил Валдис Домбровскис.

Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).

Ранее об интересах ЕС в Центральной Азии рассказала Тери Хакала.

«Программа сотрудничества ЕС и ЦА принята в 2018 году и призвана укреплять сотрудничество и региональный диалог. Стратегия подчеркивает наши основные цели. Мы заинтересованы в повышении процветания и жизнестойкости региона, в содействии развитию «зеленой» экономики и повышению конкурентоспособности, оказании помощи в восстановлении экономики Центральной Азии», - сказала Тери Хакала.

Также перед участниками экономического форума «ЕС – ЦА» с заявлением выступила глава Еврокомиссии У.Ляйен.

«Сегодня у меня для вас очень простое послание. Центральная Азия имеет значение для Европы. А Европа имеет значение для Центральной Азии, - заявила она. - За тридцать лет, прошедших с момента обретения вами независимости, экономики стран Центральной Азии росли почти безостановочно до тех пор, пока пандемия не поразила всех нас. Наше сотрудничество может помочь перезапустить ваш двигатель экономики. И в то же время он может сделать экономику стран Центральной Азии более сильной, справедливой и устойчивой в долгосрочной перспективе».



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#Центральная Азия   #Экономика   #Евросоюз   #Мировые новости  
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Автор:

Серик Сабеков

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