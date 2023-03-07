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Я всегда мечтала стать машинистом крана - Анастасия Крамаренко из Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
7 Марта 2023, 20:26
Я всегда мечтала стать машинистом крана - Анастасия Крамаренко из Караганды Фото: из личного архива Анастасии Крамаренко

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на одном из крупнейших заводов по выпуску металлоизделий работает хрупкая девушка со стальным характером. Освоить эту необычную для женщин профессию она мечтала с ранних лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Анастасия Крамаренко с 18 лет проявляла сильный интерес к различным транспортным средствам. А с 2021 года работает на мостовом кране на одном из крупнейших заводов Карагандинской области. В ее обязанности входит транспортировка многотонных металлоконструкций.

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«Обучалась я на заводе. Сейчас у меня уже 5 разряд. Работаю на больших кранах. Я всегда мечтала об этой профессии. С малых лет хотела быть крановщицей. Наша работа заключается в перевозке и сборке металлоконструкций. Это большая ответственность за людей, которые работают под краном. Сложности были поначалу, когда начала впервые поднимать грузы свыше 10 тонн. Сейчас уже этого не ощущаю. Мне очень нравится моя работа, управлять краном», - говорит Анастасия.

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График работы у девушки двухсменный по 8 часов. В течение дня она собирает подкрановые балки, швеллеры и т.д. К ее необычной профессии родные Анастасии относятся хорошо.

«Мои родные хорошо относятся к моему выбору. Так как у меня и мама, и папа в этой же сфере работают. Я считаю, что нет работы, которую должны выполнять только мужчины или только женщины. Надо выбирать и работать там, где лежит душа», - говорит девушка.

Анастасии 29 лет. Она с супругом воспитывает троих мальчиков. Ее «мужская» работа никак не мешает ей быть хорошей мамой, супругой и хозяйкой.

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