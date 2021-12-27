Я вакцинировалась, заботясь о себе и своем ребенке – Раушан Кабдыгалиева

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жительница села Кемел Ойылского района Актюбинской области Раушан Кабдыгалиева на 36 неделе беременности привилась вакциной Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Женщина благополучно родила своего третьего ребенка.

Р.Кабдыгалиева выросла в Ойылском районе. Затем получила образование и вернулась в село, как молодой специалист. Выйдя замуж, переехала в село Кемел. Когда началась пандемия, сельские жители перестали ездить в город. Село стало самым безопасным и удобным местом. Но поскольку ездить по разным надобностям , в том числе по поводу работы, все же необходимо, была доставлена вакцина. Семья учителей, заботясь о родственниках, коллективе и учениках, сразу решила вакцинироваться.

«Весной начали привозить вакцину. Сама я школьный психолог, а супруг - учитель, поэтому он сразу, одним из первых, привился вакциной «Спутник V». Я же поскольку была в положении, подождала новую вакцину. И в декабре привилась вакциной Pfizer. Беременность у меня была 35-36 недель. Никаких побочных действий не было. Я не боялась, была уверена, что это хорошо и для моего здоровья, и для здоровья моего ребенка», – сказала молодая мама Раушан Кабдыгалиева.

Сейчас Раушан с мужем воспитывают троих детей. Старшему 4 года.

«Вакцина – способ защититься от болезни. Поэтому я не задумываясь, без опаски пошла на этот шаг. Кроме того, если мы заболеем, то нужно ехать в райцентр, обращаться к врачу. С учетом всего этого, я привилась бесплатной вакциной Pfizer. Советую сделать это и другим. У нас должен быть сильный коллективный иммунитет», – сказала Р.Кабдыгалиева.

Отметим, в области около 5 тысяч человек привились вакциной Pfizer. Из них около 300 беременных женщин.