+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Я вакцинировалась, заботясь о себе и своем ребенке – Раушан Кабдыгалиева

27 Декабря 2021 21:00
Поделиться:
Я вакцинировалась, заботясь о себе и своем ребенке – Раушан Кабдыгалиева

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Жительница села Кемел Ойылского района Актюбинской области Раушан Кабдыгалиева на 36 неделе беременности привилась вакциной Pfizer, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Необходимо расширить возрастные показания для прививок Pfizer - Алмаз Шарман
Семь иностранцев без ПЦР-справок не впустили в Казахстан В Мангистауской области ревакцинацию прошли 7285 человек Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ снижается в Павлодарской области

Женщина благополучно родила своего третьего ребенка.

Р.Кабдыгалиева выросла в Ойылском районе. Затем получила образование и вернулась в село, как молодой специалист. Выйдя замуж, переехала в село Кемел. Когда началась пандемия, сельские жители перестали ездить в город. Село стало самым безопасным и удобным местом. Но поскольку ездить по разным надобностям , в том числе по поводу работы, все же необходимо, была доставлена вакцина. Семья учителей, заботясь о родственниках, коллективе и учениках, сразу решила вакцинироваться.

«Весной начали привозить вакцину. Сама я школьный психолог, а супруг - учитель, поэтому он сразу, одним из первых, привился вакциной «Спутник V». Я же поскольку была в положении, подождала новую вакцину. И в декабре привилась вакциной Pfizer. Беременность у меня была 35-36 недель. Никаких побочных действий не было. Я не боялась, была уверена, что это хорошо и для моего здоровья, и для здоровья моего ребенка», – сказала молодая мама Раушан Кабдыгалиева.

Сейчас Раушан с мужем воспитывают троих детей. Старшему 4 года.

«Вакцина – способ защититься от болезни. Поэтому я не задумываясь, без опаски пошла на этот шаг. Кроме того, если мы заболеем, то нужно ехать в райцентр, обращаться к врачу. С учетом всего этого, я привилась бесплатной вакциной Pfizer. Советую сделать это и другим. У нас должен быть сильный коллективный иммунитет», – сказала Р.Кабдыгалиева.

Отметим, в области около 5 тысяч человек привились вакциной Pfizer. Из них около 300 беременных женщин.


Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Необходимо расширить возрастные показания для прививок Pfizer - Алмаз Шарман
Семь иностранцев без ПЦР-справок не впустили в Казахстан
В Мангистауской области ревакцинацию прошли 7285 человек
Заболеваемость COVID-19 и ОРВИ снижается в Павлодарской области
Популярное
1 Две станции метро скоро запустят в Алматы
2 Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
3 В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
4 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
5 Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
6 На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Читайте также
В Мангистауской области ревакцинацию прошли 7285 человек
Вакцинация подростков против COVID-19 началась в Беларуси
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкозаболеваний
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив