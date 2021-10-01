Я связал свою жизнь с профессией педагога – Бейбит Бибосынов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В канун Дня учителя один из приглашенных на награждение за участие в конкурсе «Лучший педагог-2021», мастер производственного обучения столичного профессионально-технического колледжа Бейбит Бибосынов рассказал об особенностях профессии педагога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бейбит Дюйсенбиулы Бибосынов окончил профессиональный лицей в городе Аксай Западно-Казахстанской области, затем получил высшее образование в Алматы. С 2011 года он три года работал в Алматы, затем продолжил работу в столице.

«В этой сфере я работал 10 лет. Мне нравится быть педагогом, я тесно связываю свою жизнь с этой профессией. В качестве мастера производственного обучения обучаю студентов сварке. Студенты совершенствуют свою квалификацию, обучаясь работать своими руками. Я помогаю молодежи на практике освоить то, что они знают в теории. Когда я обучаю их проводить швы электросварочным аппаратом, то разъясняю, какую мощность нужно включить, какой выбрать металл, и другие вопросы практического характера», – сказал Б. Бибосынов.

По его словам, в нашей стране высокий спрос на сварщиков. Такие специалисты нужны на ряде производственных предприятий столицы, на строительных объектах.

«С нами связываются из кадровых отделов различных предприятий, приглашают квалифицированных молодых людей. Я связываю свою жизнь с профессией педагога, с воспитанием хороших специалистов. Мое преподавание с помощью современных технологий оценили как профессиональное достижение. Мы в совершенстве осваиваем аппараты, оснащенные цифровыми программами. Моя работа в этом направлении понравилась жюри конкурса», – отметил Б. Бибосынов.

Напомним, 29 сентября в Костанае прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню учителя, с участием министра образования и науки Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова.

Гостями области стали победители республиканского конкурса «Лучший педагог-2021», руководители управлений образования всех регионов страны. Звания «Лучший педагог-2021» удостоились 64 учителя из всех регионов. Победители конкурса награждены сертификатами на 1 000 МРП и нагрудным знаком «Лучший педагог».