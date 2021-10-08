Я стала по-другому смотреть на жизнь – что говорят выздоровевшие от COVID-19

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В нашей стране каждый день кто-то выздоравливает после коронавирусной инфекции, но для некоторых путь к выздоровлению стал настоящей борьбой. Они навсегда запомнят эту страницу своей жизни, передает МИА «Казинформ».

«Эта болезнь, как живое существо, она проникает в организм и поедает тебя изнутри. Чтобы победить ее, нужен сильный дух», «После выздоровления я стал по-другому смотреть на этот мир», – говорят те, кто заболел, но не сдался коронавирусу. В этой статье предлагаем поучительные рассказы таких людей.

Не унывай!

Жительница Усть-Каменогорска Асем Кайратбек – одна из преодолевших болезнь. Она три недели беспрестанно боролась с вирусом.

«Я и сама не поняла, как заразилась. Оказалось, что болезнь развивается быстро. Сдавливало грудь, была одышка, температура не опускалась ниже 39 градусов. Вызвала домой «скорую помощь». Результат ПЦР-теста оказался положительным. Так началась борьба с коронавирусом», – сказала А.Кайратбек.

Вскоре ей пришло СМС-сообщение с egov. В нем говорилось, что ей предоставлены лекарства против COVID-19.

«Возник вопрос, где и как получить эти лекарства. Оказалось, что эти препараты приносит на дом участковая медсестра. Она каждый день звонила по телефону, узнавала о моем состоянии. Через день приходила ко мне домой и осматривала», – сказала Асем.

Тем не менее, в течение 9 дней температура не снижалась. Возникла необходимость провести компьютерную томографию.

«В социальных сетях некоторые выражают недовольство работой врачей. Но я сама была свидетелем системной работы медицинских работников. За КТ я не платила. Потому, что застрахована в системе ОСМС. Поехала в одну из клиник города, прошла томографию и там же получила результат», – вспоминает А.Кайратбек.

В конце концов, вирус начал отступать. Асем пила бульон, хотя аппетита не было. Потому, что для борьбы с коронавирусом это полезно.

«Заболевший человек, как бы ни было ему трудно, не должен поддаваться страху, должен верить, что тучи разойдутся и снова будет светить солнце. Этот вирус, как живое существо, он проникает в организм и поедает тебя изнутри. Победить болезнь можно только с помощью уверенности и силы духа. А если впал в уныние, потерял надежду – она победит тебя», – говорит Асем Кайратбек.

Вот так женщина выздоровела от коронавирусной инфекции, благодаря своей уверенности. Сейчас она вернулась к привычному образу жизни, но не может забыть те дни, когда жизнь ее висела на волоске.

Я беспокоилась за ребенка

Ботакоз Кенжеханова заболела КВИ, находясь на 8-м месяце беременности. Когда появились симптомы заболевания, она вызвала домой «скорую помощь». После обследования медики увезли ее в больницу.

«На следующий день у меня обнаружили СOVID-19. Положили в палату, назначили лечение. Из-за одышки было трудно говорить. Грудь сдавливало, не могла лежать. Появилась слабость, полностью пропал аппетит. Медработники ежедневно по два раза ставили систему, делали уколы. Ложили и под кислородный концентратор. Оказывает, нельзя лежать без движения. Поэтому, выполняла упражнения. Врачи постоянно следили за сердцебиением плода», – сказала Б.Кенжеханова.

Как говорит 24-летняя Ботакоз, она беспокоилась за ребенка. Поэтому, она решила не сдаваться.

«Поскольку температура не снижалась, врачи сказали, что нужно делать кесарево сечение. Слава Богу, все прошло благополучно, моя дочь увидела этот мир. Но, до выздоровления, я не могла держать ребенка при себе. Через неделю полностью выздоровела и воссоединилась с моим ребенком, с семьей», – рассказывает Ботакоз о тех трудных днях.

Сейчас у Ботакоз Кенжехановой полностью изменился взгляд на жизнь. Она поняла истинную ценность здоровья и всегда осторожна.

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Вот эти люди, победившие болезнь, которая внесла сумятицу во всем мире. Думаю, что перенесенные ими трудности заставят задуматься всех, напомнят о необходимости соблюдения мер предосторожности.