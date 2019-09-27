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Я решила завершить свою спортивную карьеру – Фируза Шарипова

27 Сентября 2019 11:35
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Я решила завершить свою спортивную карьеру – Фируза Шарипова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Фируза Шарипова объявила о завершении своей спортивной карьеры, передает МИА «Казинформ».

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«Хочу поблагодарить своих тренеров, своего менеджера, свою команду за отличную работу! Вместе мы установили несколько рекордов Казахстана. Никто кроме нас в Казахстане не достигал за такой короткий срок таких больших результатов в профессиональном боксе.

К сожалению, мы остановились всего в одном шаге от главного титула в профессиональном боксе. Мы готовы были завоевать для Казахстана титул чемпионки мира WBC еще в 2018 году, но не смогли этого сделать только по финансовым причинам. Нам много раз обещали финансы для проведения боя за титул чемпионки мира WBC, но деньги так и не выделили.

Почти два года мы поддерживали мою форму, чтобы в любой момент завоевать этот титул.

Я устала ждать. Поддержание высокого уровня спортивной формы, необходимой для больших побед, требует огромных затрат сил, нервов и в том числе денег. К сожалению, я не вижу перспектив трансформации этих усилий в результат. Обнадеживающих обещаний за это время было много, но все они так и остались обещаниями. А жизнь идет, и я не готова тратить ее на бесплодные ожидания.

Хочу сказать огромное спасибо всем моим болельщикам и всем, кто поддерживал меня все эти годы.Простите меня за то, что я не смогла порадовать вас завоеванием главного титула. Я старалась, как могла, но не все в этом мире зависит от меня», - заявила Фируза Шарипова в своем аккаунте в Instagram.

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Ключевые слова: Спорт,
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