Я рассчитываю на лидерство Казахстана — Пан Ги Мун

— За период Вашей работы ООН приняла два очень важных документа — Парижское соглашение и Цели устойчивого развития (ЦУР). Какое из этих двух направлений Вы считаете находящимся под наибольшей угрозой сегодня и почему?

— Я горжусь тем, что в бытность Генеральным секретарем пытался объединить всех мировых лидеров — политиков, представителей бизнеса и гражданского общества — для того, чтобы они смогли договориться о двух исторически важных соглашениях. Во-первых, это Цели устойчивого развития, 17 целей, принятые 25 сентября 2015 года. А три месяца спустя, 12 декабря того же года все международное сообщество смогло согласовать историческое Парижское климатическое соглашение.

Сейчас мы сталкиваемся с множественными вызовами, вызванными глобальным потеплением. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила в прошлом году, что глобальное повышение температуры уже достигло 1,55°C, тогда как лимит составлял 1,5°C. Но еще не поздно, если мы предпримем все необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения. Это сейчас наиболее важно. Я искренне надеюсь, что мировые лидеры смогут объединиться. При этом развитые страны должны предоставить необходимую финансовую и технологическую помощь развивающимся странам.

Несправедливо, что именно развивающиеся страны, которые наименее способствовали климатическим изменениям, теперь сталкиваются с их разрушительными последствиями. Я призываю мировых лидеров к единству. У нас нет времени на промедление. Климат меняется быстрее, чем мы думаем. Мы обязаны действовать ради будущих поколений. Это наш моральный и политический долг.

— Сейчас Вы возглавляете Глобальный институт зеленого роста, продвигаете концепцию «зеленого восстановления». Что Вы посоветуете таким странам, богатым нефтью и газом, как Казахстан? С чего им начинать отказ от углеродной зависимости?

— Финансовая и технологическая помощь — это обязательное условие. В 2009 году на саммите в Копенгагене лидеры США, Японии и ЕС пообещали выделять ежегодно 100 миллиардов долларов развивающимся странам. Сейчас есть понимание, что этого недостаточно. Поэтому в прошлом году на COP29 в Азербайджане мировые лидеры договорились увеличить эту сумму до 300 миллиардов долларов в год. Это позитивный шаг. Развитые страны, входящие в ОЭСР, обязаны предоставлять необходимую помощь. Иначе развивающиеся страны не смогут справиться с последствиями.

— Давайте обсудим роль Cредних держав. Мы говорим о росте влияния таких государств, как Казахстан, Южная Корея или Узбекистан. Какую роль, по-вашему, они могут сыграть в укреплении мультилатерализма?

— Сейчас именно эти страны начинают играть действительно важную международную роль. Вместо того чтобы ждать инициатив от развитых стран, я надеюсь, что на саммите COP30 в Бразилии в этом году именно такие государства, как Бразилия и другие Средние державы, проявят лидерство.

— Как Вы оцениваете роль ООН в нынешних условиях глобальной неопределенности и беспрецедентных вызовов?

— В 21-м веке ООН — это самая важная международная организация. Поэтому ее лидерство и инициативы крайне важны. Когда я был Генеральным секретарем, я делал все возможное, чтобы продвигать эти идеи. Генсек ООН должен тесно сотрудничать с мировыми лидерами, особенно с ЕС и США. Сейчас крайне прискорбно, что США во второй раз, во время президентства Трампа, вышли из Парижского соглашения. Климат не делает различий между странами. США тоже не смогут избежать последствий. Я искренне надеюсь, что эта страна вернется к своей традиционной роли мирового лидера. Это сейчас жизненно необходимо.

— Президент Казахстана в своей речи затронул тему реформы Совета Безопасности ООН. Что Вы об этом думаете?

— Это непростой вопрос. Я понимаю, что многие народы мира, не говоря уже о лидерах, разочарованы, а порой и возмущены злоупотреблением правом вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза. Из-за этого Совет Безопасности не может эффективно реагировать на глобальные или региональные кризисы — его члены часто разделены. Я искренне надеюсь, что страны-участницы «Пятерки» посмотрят на происходящее реально. Здесь нет различий — США, Китай, Россия, ЕС. Мы — одно целое. Если мы сможем выжить — выживут все. Если не сможем — не выживет никто. Им нужно иметь глобальное видение. Также важно дать возможность молодым людям и женщинам быть услышанными. Их голос должен звучать громко и ясно.

— В связи с активным развитием азиатского региона, видите ли Вы возможность создания второй штаб-квартиры ООН в Азии?

— Азия — один из крупнейших континентов. Здесь 54 страны, включая сверхдержаву Китай, такие богатые страны, как Япония, и Южная Корея, которая уже стала больше чем средней державой.

Многие страны региона быстро развиваются. Здесь есть и ресурсы, и человеческий капитал. Если мы объединим этот потенциал, Азия сможет вести за собой.

Я рассчитываю на лидерство Казахстана. Сейчас проходит важная международная конференция. Поэтому я призываю политических лидеров мыслить глобально, с долгосрочной перспективой, а не узко, в интересах только своей страны.

— Как Вы оцениваете роль Казахстана в таких инициативах, как ядерное разоружение и продвижение мирного диалога на глобальной арене? Какую роль страна может сыграть в будущей политической динамике?

— Казахстан — одна из влиятельных стран не только в Центральной Азии, но и на всем азиатском континенте. Я искренне надеюсь, что под руководством Президента Токаева страна продолжит играть активную глобальную роль. Сегодня все вызовы можно решить только через глобальную солидарность. Мы все должны действовать вместе.

При этом нельзя забывать о крепком партнерстве между правительствами, бизнесом и гражданским обществом. Когда работает эта триада — государство, бизнес и НПО — нет задачи, которую мы не смогли бы решить. Я надеюсь, что мировые лидеры проявят глобальное видение и стремление решать глобальные проблемы.

— Каковы Ваши ожидания от нового регионального центра ООН по Целям устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане?

— Цели устойчивого развития охватывают весь спектр человеческой жизни и заботу о нашей планете. Единственное отличие — соглашение по климату юридически обязывает, а остальные 16 целей — соглашения политические. Но это не значит, что ими можно пренебрегать. Все 17 целей ЦУР должны быть реализованы, включая борьбу с изменением климата. Я призываю мировых лидеров, бизнес и гражданское общество не молчать. У них есть право поднимать голос и требовать действий от своих политиков, если те бездействуют.