Я работал за 12 тысяч тенге – Даурен Абаев о своей зарплате в молодости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поделился мнением о зарплате молодых специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У молодого человека всегда есть выбор. Если он выбирает профессию и считает, что будет работать в Министерстве труда, выбирает это призвание, то, я думаю, он должен быть готов (к трудностям, прим. ред)», - сказал Даурен Абаев в кулуарах Мажилиса.

Он также вспомнил свои первые годы работы после окончания университета.

«Мы все приезжали. Я приезжал и работал специалистом, по-моему, за 12 тысяч тенге. Квартплата была 15 тысяч тенге. Ну, родители мне помогали. То есть здесь надо будет с каждой ситуацией конкретно разобраться. Если молодой человек хочет зарабатывать много, то должен нарабатывать свои навыки», - отметил министр.

«Не получится так, что он приехал и сказал: я такой хороший, давайте мне вот это и это. Человек должен сам искать, стремиться, не просто сидеть сложа руки. Я абсолютно уверен, что есть большое количество возможностей у людей найти работу, получить специальность», - добавил глава ведомства.