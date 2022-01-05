РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:09, 05 Январь 2022 | GMT +6

    Я против мародерства и насилия – Динара Сатжан

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская телеведущая и предприниматель Динара Сатжан высказалась о происходящей ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прямо сейчас горит алматинский акимат. Больно за город и страшно за людей. Власть пошла навстречу. Премьер ушел в отставку. Президент принимает экстренные меры. Понятно, что многие устали, но я против мародерства и насилия», - написала на своей странице в сети Instagram Динара Сатжан.

    Также она отметила смелость акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, которая вышла к митингующим.

    Напомним, введен режим чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Утром Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и дал ряд поручений по стабилизации текущей ситуации в стране, в том числе временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней.


    Теги:
    Мнения Происшествия, ЧС Политика ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!