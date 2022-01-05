Я против мародерства и насилия – Динара Сатжан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известная казахстанская телеведущая и предприниматель Динара Сатжан высказалась о происходящей ситуации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прямо сейчас горит алматинский акимат. Больно за город и страшно за людей. Власть пошла навстречу. Премьер ушел в отставку. Президент принимает экстренные меры. Понятно, что многие устали, но я против мародерства и насилия», - написала на своей странице в сети Instagram Динара Сатжан.

Также она отметила смелость акима Кызылординской области Гульшары Абдыкаликовой, которая вышла к митингующим.

Напомним, введен режим чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях. Утром Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства и дал ряд поручений по стабилизации текущей ситуации в стране, в том числе временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней.