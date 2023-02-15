Я приношу свои извинения за поступок сына - Даулет Турлыханов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Даулет Турлыханов прокомментировал инцидент с участием его сына Нурасыла, который подозревается в избиении семьи юристов в Алматы, передает МИА «Казинформ».

«Хотел бы изложить свою позицию по инциденту, произошедшему в ночь с 10 на 11 февраля в городе Алматы, с участием моего сына.

Мой сын Нурасыл является совершеннолетним и самостоятельным человеком. В случае, если его вина будет доказана, он будет отвечать за свои действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В тоже время я приношу свои извинения за поступок сына», - написал в Instagram Даулет Турлыханов.

Ранее сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК «Хулиганство».

По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы.

В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру города для определения подследственности, поскольку подозреваемый является военнослужащим.

Фото: www.instagram.com/daulet_bolatuly_turlykhanov