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Я постарался оживить Болган Ана  - первый скульптор-гиперреалист Казахстана Айдос Есмагамбетов

11 Февраля 2022 21:50
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Я постарался оживить Болган Ана  - первый скульптор-гиперреалист Казахстана Айдос Есмагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый скульптор-гиперреалист Казахстана Айдос Есмагамбетов в точности постарался воссоздать образ Болган Ана. Как отмечает скульптор, это первая его научная работа, на которую понадобилось два месяца. О процессе воссоздания образа Болган Ана Айдос Есмагамбетов рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

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В копилке Айдоса Есмагамбетова - гиперреалистичные образы великого Абая, Первого Президента Нурсултана Назарбаева, Барака Обамы, Дональда Трампа, Сагадата Нурмагамбетова, Абылай-хана, Розы Баглановой.

«Если смотреть на опыт музея мадам Тюссо, они каждый раз воссоздают разные гиперреалистичные образы. Приход к власти нового Президента всегда сопровождается их гиперреалистичными скульптурами. То же самое касается и исторических личностей», - отметил Айдос Есмагамбетов.

Но в этот раз у археологов особая миссия – воссоздать образ легендарной исторической личности Болган Ана, которая по разным источникам являлась дочерью Джучи-хана или невесткой Чингисхана.

«Сначала археологи воссоздали лицо Болган Ана. Чтобы создать гиперреалистичную скульптуру, нужно знать точные данные о внешности: размер носа, глаз, расстояние между щеками. После того, как получил все математические данные, постарался воссоздать этот образ. Я пытался сохранить лицо. Благодаря полученным расчетам и цифрам получился такой образ. После чего прикреплял каждый волос, брови. Я постарался оживить Болган Ана с помощью гиперреалистической скульптуры», - поделился Айдос Есмагамбетов.

Как признался скульптор, раньше он не создавал скульптуру женщины. Только в прошлом году воссоздал скульптуру известной казахской оперной и эстрадной певицы Розы Баглановой, а после - скульптуру исторической личности Болган Ана.

«Это моя первая научная работа. В таких случаях нельзя допускать ошибку, образ создается по антропологическим меркам. Постоянно держал связь с археологами. После нанесения каждой детали показывал археологам, инициаторам проекта, чтобы они оценили с исторической точки зрения. Добавил азиатскую, монголоидную мимику. Никого не копирую, не придумываю, тем более в исторических образах нельзя допускать ошибку», - добавил скульптор-гиперреалист.



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#Нур-Султан   #История Казахстана  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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