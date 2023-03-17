Я невероятно счастлив - Павел Колмаков о втором месте в финале Кубка мира

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Павел Колмаков, занявший второе место в финальном этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине индивидуальный могул в Алматы, поделился своими впечатлениями и подвел итоги сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я сегодня невероятно счастлив. Весь сезон стремился к пьедесталу. Постоянно что-то не хватало, были определенные ошибки, но сегодня наконец-то добился желаемого результата. Но все же в финале были технические ошибки, сказывается усталость, все-таки конец сезона. Спасибо «Шымбулаку» и всем, кто меня поддерживал. Мы выступали на новой трассе, она отличная, это очень прекрасное место для проведения этапа Кубка мира по могулу. Завтра параллельный могул, будем биться за медали. Что касается моих планов, то впереди нас ждет еще чемпионат Казахстана, потом будем отдыхать, восстанавливаться, готовиться к следующему сезону. В целом этот сезон прошел неплохо, он был непростым. Были какие-то нюансы, но это спорт, без этого никак. В моих планах была медаль чемпионата мира, но, увы, не получилось», - сказал Павел Колмаков.

Ранее Павел дважды стал четвертым на чемпионате мира по фристайлу-могулу в Грузии.

Сегодня Колмаков в финальном этапе Кубка мира, проходящем на горнолыжном курорте «Шымбулак», занял второе место. В первый день соревнования спортсмены из 7 стран приняли участие в индивидуальном могуле. Казахстан помимо Колмакова представляли еще двое спортсменов. Аяулым Амренова заняла 12-е, а Антон Бондарев - 17-е место.

Ранее сообщалось, что спортсмены из 14 стран примут участие в финале Кубка мира по фристайлу в Алматы. Завтра пройдут финальный соревнования по параллельному могулу.



