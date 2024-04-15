С первых дней начала паводка в Астраханском районе Акмолинской области начальник ОЧС района Аят Сералиев занимается эвакуацией пострадавших вместе со своими ребятами. Как считает спасатель, хороший командир должен быть примером и находиться всегда рядом с подчиненными. О том, с какими трудностями сталкиваются спасатели во время паводка, он рассказал корреспонденту агентства Kazinform.

— Аян, Вы с первых дней «на передовой». Как начался паводок в Астраханском районе?

— У нас произошло подтопление из-за того, что увеличился уровень реки. В этом году у нас было промерзание почвы 150 см. Это своеобразный рекорд по сравнению с прошлыми годами. Если взять 2017 год, когда был сильный паводок в Астраханском районе, уровень реки тогда достиг отметки в 4 м 23 см при критической 4 м 5 см. В текущем году мы побили все рекорды. У нас был уровень в 4 м 73 см, то есть на 50 см мы превысили уровень 2017 года и почти на 70 см — критический. Каждые 4 часа прибавлялось по 20 см воды во время пика. В эвакуации принимали участие наши ребята из пожарной части, дополнительно попросили водолазов оперативно-спасательного отряда. На помощь приехали спасатели из городов Кокшетау и Щучинск.

— Что было самым важным в момент начала подтопления?

— Самое важное — что мы вовремя сориентировались, когда нужно было проводить эвакуацию. Из Старого Колутона, Караколя, Енбека в общей сложности эвакуировали около 180 человек, из них около 80 детей. Кое-где вода в домах доходила до отметки 50 см. У нас все подтопления были из-за реки. Повезло, что река разлилась только в одной части, поэтому одну сторону села мы удержали, а вторую — не смогли.

— Были ли особые случаи спасения?

— Да, и достаточно много. В Старом Колутоне в первом доме была женщина на инвалидной коляске. У нее в доме была вода. Нам пришлось вытаскивать ее по воде на коляске, потом грузить в лодку, затем перегружать в другую, это был самый тяжелый момент. А еще запомнился один случай. Когда у нас был пятиминутный перерыв, подбежали люди и сказали, что в одном доме женщине плохо, поднялось давление. Я, начальник пожарной части и аким округа успели добраться туда вовремя, ведь могло быть всякое. Собрались ее грузить, стоим в воде, женщина лежит на кровати. А ее супруг стоит справа от меня — и вдруг он бледнеет, его начинает трясти, и он падает в воду. Мы еле удержали его. Тогда первым на носилки мы положили супруга женщины, вытащили его. Тяжело было из-за дверных проемов… Нас ждал медик из местного ФАПа, сразу привели мужчину в чувства. Просто из-за того, что он переживал за супругу, ему самому стало плохо. Потом вернулись за женщиной. Успели. Ее на лодке мы довезли до кареты скорой помощи и отправили в больницу.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— Были ли случаи спасения животных? Как часто жители бросают животных, оставляют собак на цепи?

— Лично я сам обходил каждый дом и за каждой собакой смотрел, каждому хозяину говорил — перевяжите животное или вообще отвяжите. Некоторые помещали своих собак вместе с будкой на крыши домов. А куда деваться, кругом вода, приходилось и так делать. А скот мы заблаговременно, когда ждали воду, отогнали. Гибели по скоту в нашем районе не зарегистрировано.

— Как Вы думаете, почему многие люди не хотят покидать свои дома?

— Честно, я не знаю. Вот села Ягодное и Старый Колутон, которые наиболее подвержены паводку. Мы туда за неделю приезжали до паводка, раза два предупреждали людей, что может быть большая вода, предлагали заблаговременную эвакуацию. Пункт сбора мы определили, там были кровати, постельные принадлежности, все как положено. Но слышали: «Нет, не пойду, не оставлю дом!». Ну, а силу к ним применять мы не имеем права. Некоторые люди не жили в поселке, но за три дня до паводков вернулись… Мы все дома держали на контроле, если вдруг в случае чего, мы уже не спрашивали, сажали в лодки и вывозили.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— Люди были обеспечены всем?

— Да, и здесь молодцы местные акимы и само население. К примеру, в Старом Колутоне люди сидели почти три дня без света, у них не было воды. Астраханский аким написал в группу, что едет в Старый Колутон, кому не жалко передать воду, он может с собой взять. Люди привозили воду полными Газелями. Была гуманитарная помощь, еда. Такие добродушные люди у нас. С продуктами питания проблем тоже не было.

Всех, у кого была вода в домах, мы вывезли. Для тех, кто не захотел эвакуироваться из Старого Колутона, в нем была приготовлена школа на всякий случай, там были матрасы и все необходимое. Люди сами могли туда уйти. Из тех, кого мы вывезли, многие уезжали по родственникам. А вот, к примеру, поселок Енбек. Оттуда мы эвакуировали 23 человека, они все проживали три дня в колледже агробизнеса. Питанием тоже там были обеспечены.

— Ну, а как быт самих спасателей? Где спали, что ели?

— Мы базировались в селе Старый Колутон, и за нами закрепили местное ТОО. Они кормили нас завтраком, обедом и ужином. Если работали на воде, всегда термосы с горячей едой передавали. У наших спасателей вообще не было проблем по еде. Ребята из пожарной части работали с утра до вечера. Потом уезжали домой. Водолазы делились на две группы. Одна работает сегодня, вторая отдыхает, на следующий день работает вторая группа, а первая отдыхает. Но все это, конечно, когда стало уже более спокойно. А в первые дни мы не спали сутками, только и вывозили людей… Понимаете, мы начинали вывозить людей рано утром, а в 8 вечера уже темнеет, и это опасно. Поэтому старались делать все ускоренно…

Фото: ДЧС Акмолинской области

— Как на сегодняшний день обстоят дела с паводком в районе?

— Сегодня уровень воды уже 4,43, он упал на 30 см. Вода потихоньку уходит. Вчера мы вернули жителей домой в село Енбек. Обстановка стабилизировалась в поселке. Продукты питания, воду завезли. Один человек даже корову зарезал и раздал местному населению мясо.

Позавчера из Караганды две машины с гуманитарной помощью приехали. Собираем все в Астраханке в Доме культуры, будем раздавать, когда вода спадет и люди будут возвращаться в свои дома.

— Комиссия по возмещению ущерба уже начала свою работу в районе?

— С сегодняшнего дня комиссия будет работать по тем селам, которые были подтоплены, но вода уже ушла. Скорее всего, потом мы тоже будем выезжать по округам и селам, потому как не все могут подать заявление электронно, среди пострадавших много пожилых людей.

— Каково состояние людей? Наверное, плачут?

— Нет, что самое интересное — никто не плачет. Некоторые даже на позитиве. Такое ощущение, что они ко всему привыкшие. Спокойно без ажиотажа вели себя, когда мы сказали, что вода подошла, надо эвакуироваться, определили места и начали вывозить людей. Поначалу вывозили на машине, когда могли, а когда вода подступила, пересели на лодки…

— Аян, Вы сами все это время находились на месте, спасали людей, как реагируют на это Ваши близкие?

— Да, все три недели паводка я был на месте подтоплений. Только вчера пошел домой… Жена дома ждет, она уже привыкла, работа у нас такая. Смеюсь, что за это время, пока меня не было, она, наверное, и готовить разучилась… Но она все понимает.

— И еще один вопрос. Почему когда-то Вы решили стать спасателем?

— Даже не знаю, почему выбрал профессию спасателя. Помню, мне было лет 16-17, у нас на речке купались маленькие дети, и один начал тонуть, а я его вытащил. Об этом мало кто знает. Наверное, после этого и решил стать спасателем. До этого я хотел быть врачом, но в принципе это ведь тоже спасение людей. В итоге поступил в Кокшетау в КТИ (), тогда он так назывался. С тех пор сменил несколько районов, но не важно где, главное — ты помогаешь людям.