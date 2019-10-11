Я не жалею – Нурсултан Назарбаев о сложении полномочий Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев дал интервью телеканалу «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, не жалею, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Не надо забывать о том, что я во главе Казахстана нахожусь 30 лет. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы избирал меня Главой государства. Все равно, какая-то часть населения, может, и устала от одного человека. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте. Нужны новые люди, новые кадры», - сказал Нурсултан Назарбаев, отвечая на вопрос, не жалеет ли он о сложении полномочий Главы государства.

По его словам, у любого другого человека свое видение и свои взгляды.

«Поэтому, это абсолютно продуманный шаг, думаю, это правильный шаг. Я от многих представителей больших государств мира получил телефонные звонки с сожалением. И здесь вопросы заключаются в том, чтобы все, что было сделано за 30 лет, это закрепить. Мы достигли великих успехов за эти годы, небывалых», - отметил Н.Назарбаев.

«Казахи в своей истории никогда так не жили, это факт. Никто, кроме нас, не построил такой столицы. Поэтому, с благодарностью за доверие, которое мне было оказано, я решил отойти от дел. Есть какой-то возрастной ценз. Руководитель государства всегда должен быть на белом коне, впереди и иметь очень сильную энергетику. Если бы мне от родителей не досталась такая сильная энергетика, я бы, наверное, не выдержал, потому что годы были трудные», - добавил Елбасы.