Я не ставила вакцину ради выигрыша квартиры – жительница столицы Асемгуль Искакова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как стало известно в четверг, двухкомнатную квартиру в розыгрыше среди вакцинированных выиграла жительница столицы Асемгуль Искакова. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» она поделилась эмоциями после неожиданного для нее сюрприза.

Асемгуль Искакова работает в службе досмотра Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

«Первой мне позвонила родная тетя, которая живет здесь, и сказала, что по прямому эфиру на телеканале «Хабар» вышла моя фамилия, я выиграла квартиру. Я сразу не поверила. Не знаю, почему не поверила. Не ожидала. Я еще не осознала, что выиграла квартиру», - поделились жительница города.

Женщина живет в столице с мужем и тремя детьми. Как только получит сертификат, с семьей переедут в свою квартиру.

Вакцину Асемгуль Искакова получила еще летом в городской поликлинике №7. Предпочтение отдала российскому «Спутнику V». Когда ставила вакцину, женщина не знала, что участвует в розыгрыше.

«Даже когда выиграла квартиру, не в курсе была. Просто поставила вакцину. Это долг мой перед собой, в первую очередь. Не было такого, что ради квартиры, розыгрыша привилась», - отметила она.

По ее словам, принуждений не было, потому что это добровольный процесс.

«Во-вторых, я работаю в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Нужно обезопасить себя и окружающих. Я не противник вакцинации. Если это нужно для себя, тем более, сейчас, когда идет большая смертность и заболеваемость, наверное, надо прививаться», - добавила она.

К слову, квартира располагается в жилом комплексе «Рио-де-Жанейро» около набережной реки Есиль в районе Сарыарка. Спонсором выступила строительная компания G-park.