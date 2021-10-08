Я не ставила вакцину ради выигрыша квартиры – жительница столицы Асемгуль Искакова
Асемгуль Искакова работает в службе досмотра Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.
«Первой мне позвонила родная тетя, которая живет здесь, и сказала, что по прямому эфиру на телеканале «Хабар» вышла моя фамилия, я выиграла квартиру. Я сразу не поверила. Не знаю, почему не поверила. Не ожидала. Я еще не осознала, что выиграла квартиру», - поделились жительница города.
Женщина живет в столице с мужем и тремя детьми. Как только получит сертификат, с семьей переедут в свою квартиру.
Вакцину Асемгуль Искакова получила еще летом в городской поликлинике №7. Предпочтение отдала российскому «Спутнику V». Когда ставила вакцину, женщина не знала, что участвует в розыгрыше.
«Даже когда выиграла квартиру, не в курсе была. Просто поставила вакцину. Это долг мой перед собой, в первую очередь. Не было такого, что ради квартиры, розыгрыша привилась», - отметила она.
По ее словам, принуждений не было, потому что это добровольный процесс.
«Во-вторых, я работаю в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев. Нужно обезопасить себя и окружающих. Я не противник вакцинации. Если это нужно для себя, тем более, сейчас, когда идет большая смертность и заболеваемость, наверное, надо прививаться», - добавила она.
К слову, квартира располагается в жилом комплексе «Рио-де-Жанейро» около набережной реки Есиль в районе Сарыарка. Спонсором выступила строительная компания G-park.