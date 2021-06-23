«Я не считал количество спасенных» – инспектор полиции Ерсаин Илюбаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Инспектор специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Акмолинской области Ерсаин Илюбаев, спасший вместе со своим напарником из пожара 14 человек, не видит в своем поступке ничего героического. Хотя именно благодаря этим действиям удалось избежать трагедии. В профессиональный праздник старший лейтенант полиции рассказал о том дне корреспонденту МИА «Казинформ».

24-летний Ерсаин Илюбаев родом из Кокшетау. Учился в СШ № 2 областного центра, а после девятого класса поступил в колледж на юриста. Высшее образование получал позже заочно в центрально-казахстанской академии.

«После армии решил пойти в полицию. Это у нас, наверное, семейное. Мама и сестра работали в полиции. Отец тоже пенсионер МВД, но он работал в МЧС», – делится парень.

Тот день – 12 декабря 2020 года – Ерсаин помнит до сих пор. Было около 2-х часов ночи, когда им с напарником, старшим лейтенантом полиции Олжасом Альпеисовым, на рацию поступило сообщение о пожаре в одном из домов района Автогородок областного центра.

«Мы как раз находились рядом на пешем маршруте. Добежали до места за минуту и увидели дым, который валил уже с третьего этажа. Я начал ломать дверь подъезда, так как она была железная с кодовым замком и попасть в подъезд мы не могли. Когда я уже практически сломал дверь, одна женщина помогла открыть нам подъезд. Я начал бить стекла и будить людей. Мы зашли в квартиру, где было возгорание. Она была открыта, а недалеко от входа лежал человек. Мы начали эвакуировать жильцов многоэтажки», – рассказал Ерсаин.

Пока тушили пожар, у парня загорелся рукав бушлата и шапка, кроме того, были порезы от битых стекол, но это его не останавливало. Сбросив горящую одежду, он продолжил помогать напарнику в эвакуации людей.

«Чтобы не надышаться, надел две медицинские маски и прикрыл нос шапкой. Дышать было тяжело, но, скорее всего, помогло то, что легкие были натренированные. Честно говоря, я не считал количество спасенных, это было неважно, может, около 15… После произошедшего просто чувствовал усталость, а вот чувства страха не было. Может, сказалось то, что отец был пожарным и это уже в крови», – добавляет полицейский.

До приезда пожарных и скорой помощи было спасено 14 жителей, среди которых пожилая женщина и четыре ребенка. Трое граждан были госпитализированы в больницу.

«Это наша работа, и я не считаю себя героем. Подобный случай впервые на моей практике. Было несколько спасений от ножей в драках, но это все рабочие моменты. Просто нужно быть человеком и понимать людей – это самое важное в нашей профессии. А коллегам в День казахстанской полиции желаю погон и звезд, удачи и семейного благополучия, здоровья и «тихой» службы, в которой никогда бы не случалось таких инцидентов», – добавил напоследок Ерсаин.