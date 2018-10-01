«Я не принимаю подарки» - Актюбинские учителя запустили челлендж

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - К актюбинским учителям было сделано обращение . Они поддержали челлендж «Я не принимаю подарки» и активно распространяют его среди родителей в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Областной Департамент Агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции запустил обращение «Я не принимаю подарки». Сейчас все школы и детские сады области распространяют в социальных сетях информацию о том, что не собирают деньги, не принимают подарки у родителей.



«Во время всеобщей конференции был запущен челлендж «Я не принимаю подарки». Учителя выразили поддержку и сейчас активно распространяют его в чатах социальных сетей родителей. Причиной этому послужили вопросы в карте общественного контроля. Во время просмотра социальных сетей поступали жалобы о сборе в новом учебном году денег в школах и для учителей. Некоторые могут оказать помощь, а у других на это просто нет средств. В целях избежания социального конфликта был запущен челлендж», - сказал руководитель областного Управления Департамента Агенства по делам государственной службы и противодействию коррупции Ербол Толыбаев.



Челлендж проводится в плановом порядке в предверии нового учебного года и Дня учителя.



Автор: Алтынай Сағындықова

Перевод: Сабина Бижанова