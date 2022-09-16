Я не планировал с ним драться - «Канело» сделал признание о бое с Головкиным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес заявил, что согласился на проведение третьего боя с Геннадием Головкиным только для того, чтобы угодить многочисленным любителям бокса и своим телепартнерам из DAZN. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Финал трилогии состоится утром 18 сентября в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все четыре основных титула во второй средней категории.

«По правде говоря, я думал, что наше противостояние закончено. Я не планировал с ним драться. Я занимался другими делами - поднимался в весе, выигрывал титулы в других дивизионах. Но люди продолжали просить этого боя. И по той или иной причине телеплатформа (DAZN) также хотела этого поединка. Поэтому мы заключили контракт (с DAZN) на два боя и это произошло. В конечном итоге я рад, что у нас будет третий бой. Это шанс дать людям то, чего они хотят, и закончить все раз и навсегда», - сказал «Канело» в выпуске Actually Me для GQ Sports.

Фото: sports.kz