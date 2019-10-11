Я не нуждаюсь в АСП - мать семерых детей из Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау прошел мегафестиваль «Көрпе Fest», передает МИА «Казинформ».

Инициатором мероприятия выступила известный этнодизайнер, создающая казахские национальные изделия ручной работы, обладатель ордена «Құрмет» Ырза Турсынзада. Участие в обучающих курсах приняли около 150 жительниц региона.

Отметим, что в Атырау такой мегафестиваль прошел впервые. Пропаганда национального искусства – и есть главная цель фестиваля. Показать миру конкурентоспособность казахских ремесел.





В Атырау в рамках проекта Ырза Тұрсынзада провела трехдневные бесплатные мастер-классы по традиционным ремеслам для многодетных, малообеспеченных, безработных женщин. По итогам конкурса при поддержке акимата Атырауской области 25 лучшим участницам были вручены швейные машинки.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, как матери 7-8 детей благодаря народному ремеслу собственным трудом обеспечивают достаток своей семьи, многие из них даже не нуждаются в адресной социальной помощи. Женщины, пройдя курсы по рукоделию, открывают свое дело, которое со временем перерастает в семейный бизнес. И это замечательно. Во-первых, они сохраняют национальные традиции и передают их своим детям, во-вторых, они помогают своим мужьям содержать семьи, это очень большой труд. Большая благодарность главе региона Нурлану Ногаеву, который помогает организовать эти обучающие курсы», - отметил в своей речи заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев.





В рамках фестиваля прошла и церемония награждения женщин-предпринимателей, поддерживающих национальное искусство. Наиболее отличившиеся участницы получили памятные подарки.

«Я мама семерых детей, в прошлом году окончила курсы Ырзы Турсунзаде и начала шить құрак көрпе на заказ. Сегодня мое начинание превратилось в семейный бизнес, так как мы с моими снохами открыли небольшой цех. Я абсолютно не нуждаюсь в АСП, я сама зарабатываю и очень горжусь этим», - рассказала вице-премьеру жительница Исатайского района Жанар Кадырова.

Отметим, что презентация мегафестиваля «Көрпе Fest» прошла в Нур-Султане с участием заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева. Теперь такие фестивали планируют провести по всей стране.

Ранее сообщалось, что находящийся в Атырау заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев побывал в областном перинатальном центре, где провел встречу с коллективом медицинского учреждения. Также Бердибек Сапарбаев провел в Атырау совещание по вопросам внедрения ОСМС.