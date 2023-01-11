Я не могу сказать, что McDonald's ушел навсегда – Серик Жумангарин

11 Января 2023, 12:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - McDonald's предъявляет очень повышенные требования ко всей цепочке поставок. Об этом заявил вице-премьер - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас другие фастфуды не уходят же, которые здесь – Burger King, Hardee's. Дело в том, что McDonald's предъявляет очень повышенные требования ко всей цепочке поставок. Это вскрывает проблемы, которые есть у нас в мясоперерабатывающей отрасли. Но она не только в мясоперерабатывающей отрасли, а во всем сельском хозяйстве. Эта тема, это вызов для того, чтобы не только развивать сельское хозяйство, а развивать его в рамках таких якорных проектов», - сказал Серик Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Глава Минторговли добавил, что McDonald's сам по себе якорный проект, вокруг которого формируется экосистема. По его словам, для решения этих и других вопросов планируется провести встречу с основными сельхозтоваропроизводителями.

«И у нас есть решение этих вопросов, я не скажу, что они долгосрочные. Необходимо немножко перенастроить вообще взаимодействие различных органов. Инструменты поддержки - это составляющие этого процесса. Я сам лично созванивался с руководством компании (McDonald's), этим занимался министр сельского хозяйства, мы готовы были оказать всестороннюю поддержку, то есть привезти все, что необходимо, но сама компания этого не захотела, потому что есть риски репутационные. Я сейчас не могу сказать, что McDonald's ушел навсегда. Казахстанский рынок в любом случае будет интересен, мы не страна, которая находится под какими-то санкциями», - добавил Серик Жумангарин.