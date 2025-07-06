Я — не из Астаны, я — Астана: история казахстанца с именем столицы

В Казахстане всего 24 человека носят имя Астана. Это редкое, сильное и символичное имя. Один из них — Астана Каргабай, популярный музыкант, автор и исполнитель песен, победитель республиканских и международных конкурсов, отец и человек с большим сердцем — живет в Шымкенте.

Он родился еще до того, как город стал столицей, и стал одним из немногих, кто с рождения носит это гордое имя, данное в честь деда героя-батыра, погибшего на фронте. Сегодня имя Астана звучит на сцене, в телеэфирах и в сердцах слушателей. В интервью агентству Kazinform Астана Каргабай рассказал о детстве, музыке, вере в мечту, любви к семье и Родине.

— Астана, расскажите немного о себе. Где вы родились и каким было ваше детство?

— Я родился 22 ноября 1993 года в ауле Жиынбай Тюлькубасского района, но с детства живу в Шымкенте. Я был единственным ребенком в семье, и мои родители — мама Райхан и папа Алпысбай, всегда старались окружить меня вниманием и заботой. С детства я был очень общительным, легко находил общий язык с людьми. Бабушек и дедушек я не знал. Мои мама и папа остались без родителей еще в юности. Но у меня была «Апа тәте» — старшая сестра мамы. Она стала для меня тем самым близким, теплым человеком, который заменил бабушку. В нашей семье не было строгости. Если я поступал неправильно, мы просто садились и разговаривали. Родители всегда верили в меня, особенно в мое увлечение музыкой. Они — самые родные и самые важные для меня люди. За их любовь и поддержку я бесконечно благодарен.

Фото: Астана Каргабай

— Вы окончили вуз как инженер-технолог. Почему все-таки выбрали музыку?

— Да, по образованию я инженер-технолог, но музыка жила во мне с самого детства. До университета я семь лет учился в музыкальной школе имени Жамал Омаровой у замечательного педагога — Натальи Викторовны Ждановой. Занимался вокалом, фортепиано, изучал музыкальную теорию. После окончания вуза тяга к сцене стала непреодолимой. Я начал участвовать в музыкальных шоу, снова и снова пробовал себя. И когда одержал победу на одном из конкурсов, окончательно понял, что сцена и есть мое призвание.

— Кто первым заметил ваш талант и поддержал на музыкальном пути?

— Конечно, в первую очередь мои родители. Они водили меня в музыкальную школу, на концерты, часто пешком. Времена тогда были непростые. Но я был счастлив, и твердо решил учиться музыке. Особую роль сыграл мой дядя Темиртас. С первых дней он верил в меня, поддерживал и помогал участвовать в международных конкурсах. Его уже нет с нами, но я навсегда благодарен его семье за такого золотого человека.

Фото: Астана Каргабай

— Ваше имя — Астана. Оно звучит гордо и символично. Кто вас так назвал и почему?

— Имя дал мне отец. Но не в честь столицы, как многие думают. Он назвал меня в память о старшем брате моего деда, которого звали Астана, который погиб на фронте во время Великой Отечественной войны. Отец хотел, чтобы я вырос смелым, достойным и настоящим батыром.

— Не кажется ли вам, что это было как предчувствие?

— Да, многие шутили, что папа — көріпкел (ясновидящий, предсказатель). Некоторые даже думали, что имя мне дали позже, ради подарков от государства. Но это не так. У нас честная и простая семья, никакой корысти не было.

— Бывали курьезные случаи, связанные с вашим именем?

— Сколько угодно! На концертах многие думали, что «Астана» — мой псевдоним или что я гость из столицы. Иногда приходилось показывать удостоверение личности, чтобы поверили. Бывали забавные моменты: «Ты из Астаны?» — «Нет, я — Астана!» И часто в ответ слышал: «Да, я там был — холодно у вас там!»

— Считаете ли вы свое имя судьбоносным?

— Я верю, что имя влияет на судьбу. Оно многое говорит о человеке и во многом определяет его путь. Я горжусь своим именем — оно необычное, звучное и связано с чем-то большим, чем я сам. Кто знает, какие еще сюрпризы оно принесет в будущем.

Фото: Астана Каргабай

— Гордитесь ли вы тем, что ваше имя связано со столицей страны?

— Конечно! Приятно видеть свое имя на баннерах, в новостях, в песнях. Это дает силы и вдохновение. Кажется, мое имя живет в каждом уголке нашей великой страны.

— Никогда не хотелось сменить имя?

— Никогда, даже мысли такой не было. Это память, честь и важная часть моей истории.

— Вы женаты? Есть ли у вас дети?

— Да, женат с 2018 года. У нас с супругой растет замечательная дочь — Асылым Астанаевна. Не знаю, станет ли она певицей, но уверен, что непременно вырастет доброй и светлой девочкой.

— Есть ли у вас песня, посвященная столице?

— Да, вместе с Еркегали Махмудханом мы записали песню «Астана» к EXPO-2017 и сняли клип. Это был важный и вдохновляющий проект для меня.

— С кем из артистов мечтаете спеть в дуэте?

— Раньше я мечтал спеть с Батырханом Шукеновым. Сейчас, пожалуй, с Мейрамбеком Беспаевым или Сакеном Майгазиевым.

— Вы часто бываете в Астане? Есть ли у вас мысли о переезде?