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Я не готов подать в отставку – аким ЗКО о петиции

Автор:  
Анеля Касымова
20 Июня 2022, 16:39
Я не готов подать в отставку – аким ЗКО о петиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев заявил, что не готов подавать в отставку на основе петиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приветствую все мнения, которые есть. Если есть хорошая, правильная критика, я ее всегда приму и буду выводы делать», - сказал он во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, на встречах с руководителями бизнес-структур выяснилось, что многие не знали о петиции с требованием отставки акима, некоторые даже предлагали создать петицию в поддержку главы региона. По словам Г. Искалиева, он отказался от таких предложений.

«Петиция – это не та форма, по которой акимы подают в отставку. Есть законодательно установленные формы, по ним и должны работать. По данной петиции, конечно, не готов подать в отставку», - добавил аким.

Отвечая на вопросы о смене пяти заместителей акима области за три года, он заверил, что они не были уволены, а ушли по разным причинам, большинство – перешли на другую работу.

Петиция с требованием немедленной отставки акима ЗКО поддержали более 5,5 тыс. человек.

Ранее Гали Искалиев прокомментировал происшествие с мальчиком, которому ампутировали обе руки после удара током. Он заверил, что ребенку оказывается помощь.

Западно-Казахстанская область   Акимат   Регионы Казахстана  
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