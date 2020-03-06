Я надеюсь, что это будет очень хороший новый закон – глава Офиса ОБСЕ о проекте закона о мирных собраниях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проектный менеджер структуры «ООН-Женщины» в РК Гульнара Смаилова отметила необходимость проведения работы по повышению культуры проведения мирных собраний среди населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Благодарю за этот закон. Вы разработали важный закон для государства. Наряду с принятием, необходимо вести работу по повышению сознания народа, то есть учить его культурным методам, как собираться мирно. Может быть нужно проводить слушания в общественных советах, на площадке маслихата, говорить о том, как люди должны мирно собираться, как должны выражать свое мнение цензурными методами», - сказала Гульнара Смаилова в ходе обсуждения законопроекта о митингах.
Она также отметила важность не доводить ситуацию до митингов.
«Не достигая, не доходя до мирного собрания, чтобы люди могли пойти в общественные советы, маслихаты и выразить свое мнение, то есть не собираться на митингах. Как говорится общественная безопасность, слышащее государство, чтобы люди могли быть услышанными до собрания», - подчеркнула Гульнара Смаилова
В свою очередь глава офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Дьердь Сабо дал положительную оценку процессу разработки и обсуждения законопроекта о митингах в Казахстане.
«Так он и должен разрабатываться. Нам очень нравится как все это происходит, живые дискуссии в разных местах, на разных уровнях. Я надеюсь, что это приведет к тому, что это будет очень хороший новый закон», - сказал Дьердь Сабо в интервью журналистам после обсуждения этого законопроекта.
Спикер также подчеркнул, что ОБСЕ готово внести свою лепту в этот процесс.
«У нас есть институты, отдельные подразделения ОБСЕ, которые занимаются этими вопросами и по просьбе государств-участников ОБСЕ они предоставляют экспертное мнение. Наша организация готова к анализу этого законопроекта», - добавил Дьердь Сабо.
Отметим, сегодня в столице под председательством министра информации и общественного развития РК Даурена Абаева состоялось обсуждение вопросов совершенствования законодательства о мирных собраниях.
В мероприятии приняли также участие уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова, вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев, директор офиса USAID в Нур-Султане Райан Уэдл, представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека в РК Лейла Дюсекова, а также представители посольств Германии, Великобритании, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки.
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