Я на всю жизнь запомню гостеприимство казахского народа – Джеффри Темпл

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Операционный директор Британско-Казахстанского общества Джеффри Темпл поздравил всех казахстанцев с Днем благодарности и объяснил, за что он так уважает казахский народ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем поздравлении Джеффри Темпл отметил, что День благодарности отмечается, чтобы чествовать многонациональное, многоконфессиональное и толерантное общество, которым Казахстан является сегодня.

По словам Д.Темпла, ему известно о тех периодах истории, когда казахский народ разделил свой кров, пищу, а также предложил помощь абсолютно неизвестным им людям, которые стали жертвами жестокого обращения со стороны советских властей.

Джеффри Темпл не понаслышке знает, каковы традиции гостеприимства в Казахстане, так как он прожил здесь 10 лет.

«В ходе моих собственных путешествий я сам не раз испытывал на себе гостеприимство казахского народа, от совершенно незнакомых мне людей, и это оставило положительные воспоминания на всю оставшуюся жизнь», - отметил он.

Также операционный директор Британско-Казахстанского общества подчеркнул, что глубоко уважает казахский народ и все национальности, проживающие в Казахстане, и отдает дань их щедрой натуре.