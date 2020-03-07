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Я лично контролирую вопрос газификации – аким СКО

7 Марта 2020 20:00
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Я лично контролирую вопрос газификации – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области рассчитывают, что газификация региона начнется уже в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На коллегии руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Адильбек Аубакиров отмечал, что в этом году планируют скорректировать технико-экономическое обоснование и со следующего года начать работы.

«Работа по газификации мною лично контролируется. В ближайшее время мы более подробно сможем прокомментировать, как проводится эта работа», - добавил аким области Кумар Аксакалов.

Ранее глава региона говорил о том, что вопрос ускорения газификации северного региона страны рассматривается на уровне Правительства. По плану область была третьей в очереди. В прошлом году газ пришел в Нур-Султан. Вторая очередь – это Нур-Султан–Кокшетау, третья – Кокшетау-Петропавловск.

О том, что села Северного Казахстана нуждаются в газе, говорил и руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев. Некоторые врачи, не выдерживая зимней погоды и некомфортных бытовых условий, уезжают из области.


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Ключевые слова: Энергетика, Северо-Казахстанская область, ЖКХ,
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Автор:

Олеся Жуковень

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