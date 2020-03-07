Я лично контролирую вопрос газификации – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области рассчитывают, что газификация региона начнется уже в следующем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Адильбек Аубакиров отмечал, что в этом году планируют скорректировать технико-экономическое обоснование и со следующего года начать работы.

«Работа по газификации мною лично контролируется. В ближайшее время мы более подробно сможем прокомментировать, как проводится эта работа», - добавил аким области Кумар Аксакалов.

Ранее глава региона говорил о том, что вопрос ускорения газификации северного региона страны рассматривается на уровне Правительства. По плану область была третьей в очереди. В прошлом году газ пришел в Нур-Султан. Вторая очередь – это Нур-Султан–Кокшетау, третья – Кокшетау-Петропавловск.

О том, что села Северного Казахстана нуждаются в газе, говорил и руководитель управления здравоохранения Тимур Султангазиев. Некоторые врачи, не выдерживая зимней погоды и некомфортных бытовых условий, уезжают из области.