Я хотела быть примером для своих сыновей – подполковник полиции Айгуль Кунанбаева

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела гражданства и миграции управления миграционной службы Северо-Казахстанской области Айгуль Кунанбаева считает, что если выбрать профессию по душе, то и работать будет легко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В миграционную службу Айгуль Кунанбаева пришла инспектором. За годы работы получила звание подполковника полиции и возглавила ставший уже родным отдел гражданства и миграции. Говорит, что никогда не стремилась получить высокое звание и должность. Просто выполняла свою работу, помогала людям.

«На производственную практику пришла в паспортный стол. Это был как раз период обмена документов. Были огромные очереди. Нужно было помогать сотрудникам. Тогда я решила, что буду работать паспортисткой. Так началась моя карьера. В миграционной службе я с 2000 года, в 2003 году стала аттестованным сотрудником», - рассказывает полицейский.

Работала с гражданами, у которых не было документов, помогала им восстанавливать их.

«Тогда было много людей, которые уезжали в бывшие страны Советского союза. Мы определяли, гражданином какой страны является человек. По сути, решалась судьба людей. Было интересно и ответственно», - говорит А. Кунанбаева.

Свою рутинную работу считает по-настоящему интересной. Каждый человек приходит в миграционную службу со своей историей, судьбой. Нужно понять его, что случилось с его документами или почему он хочет получить гражданство Казахстана.

«Мы должны знать, с какими намерениями человек хочет получить казахстанское гражданство. Недавно получил гражданство житель Пакистана. Он учился здесь, работал анестезиологом, создал семью и решил остаться в нашей стране. Успешно работает в Тайыншинском районе», - улыбается А. Кунанбаева.

Год назад в регион из США приехала женщина, которая когда-то давно усыновила ребенка в Казахстане. Спустя много лет решила посмотреть родину своего сына. Ей очень импонируют казахстанцы - добрые, отзывчивые. За это время она выучила русский язык, старается выучить казахский – и уже говорит отдельные слова. Недавно получила вид на жительство.

«Был в моей практике случай, когда жителю нашей области пришла информация, что он является гражданином России. Встречается, когда совпадают имена-фамилии, дни рождения, место рождения. Мы были обязаны забрать у него документы. Пришлось очень долго доказывать, что это ошибка. В итоге нам это удалось, казахстанское гражданство восстановили», - отмечает А. Кунанбаева.

Есть люди, которые до сих пор живут с советским паспортом. До того момента, пока им не понадобится документ для получения, например, медицинской помощи. Сотрудникам отдела приходится собирать все документы за прошедшие 25 лет: где находился человек, не является ли он гражданином другой страны. Собирают архивные справки, делают запросы. Иногда на этой уходит до полугода.

«В работе с людьми нужны хотя бы элементарные знания психологии. Они все разные, приходят с разными проблемами и настроением. Выражают недовольства, требуют. С каждым разговариваем, разъясняем», - говорит подполковник полиции.

Отвлекает от сложного рабочего дня младший сын – отдушина, как говорит Айгуль.

«Ему 9 лет, но рассуждает он как взрослый. С ним так интересно разговаривать. Он хорошо рисует, радует меня своими успехами. Это отвлекает от сложностей дня. Иногда читаю стихи», - улыбается полицейский.

У Айгуль Кунанбаевой три сына. Старшие не пошли стопам матери. Самый старший окончил музыкальный факультет, он играет в Военном оркестре Нацгвардии РК в Нур-Султане. Второй сын выбрал спорт.

«Я пришла в органы внутренних дел в осознанном возрасте. У меня уже было два сына. Я хотела быть образцом для них. Чтобы они видели мое служение народу, равнялись, в любой ситуации оставались человеком. Но я считаю, что дети должны сами выбрать профессию, свой путь. Когда занимаешься любимым делом и являешься специалистом в этой сфере – работать легко», - уверена А. Кунанбаева.