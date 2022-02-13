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Я хотел уничтожить стереотип: Абзал Ажгалиев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

13 Февраля 2022 19:20
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Я хотел уничтожить стереотип: Абзал Ажгалиев прокомментировал свое выступление на Олимпиаде

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев стал четвертым на Олимпийских играх в Пекине. Спортсмен прокомментировал свое выступление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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«У меня была цель добраться до финала. На отборочных турнирах к Олимпиаде мне было очень тяжело, потому что в предыдущем сезоне я много пропустил по состоянию здоровья. Но несмотря на это я поднабрал форму к Играм и хотел порадовать казахстанский народ сегодня.

В Казахстане никто не знает о шорт-треке. Люди впервые видят этот вид спорта, только когда его показывают на Олимпиаде. К примеру, летников много показывают и их все знают. Наша команда показывает хорошие результаты на этапах Кубка мира, мы входим в число лучших 10 команд мира. Но несмотря на это, шорт-трек молодой спорт в нашей стране и о нем никто практически не знает. Моя мечта, чтобы о нем знали все, любили и смотрели. А еще, говорят же, «зимний спорт - не для казахов», я хотел уничтожить этот стереотип. Мы тоже можем кататься на коньках, мы тоже можем выходить на мировую арену и составлять конкуренцию сильнейшим атлетам мира. Я хотел это доказать. Думаю, это мне удалось. Смог дойти до финала.

Вы сами видели, в четвертьфинальных и полуфинальных забегах вылетели двое Олимпийских чемпионов и рекордсменов. Это спорт. Он не предсказуем. Я сделал всё, что мог, очень старался. Всем большое спасибо», - сказал спортсмен.

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#Спорт   #Олимпиада  
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