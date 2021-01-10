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Я голосовал за дальнейшее развитие Казахстана – председатель Совета ветеранов Семея

Автор:  
Руслан Шакабаев
10 Января 2021, 16:05
Я голосовал за дальнейшее развитие Казахстана – председатель Совета ветеранов Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Председатель Совета ветеранов города Семея Амантай Догалаков рассказал, что 9 января ему исполнилось 75 лет, и сегодня юбиляр пришел на выборы, чтобы проголосовать за дальнейшее развитие родной страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я голосовал за перспективу развития экономики и социальных вопросов, образования, здравоохранение и дальнейшее развитие нашего Казахстана», - отметил Амантай Догалаков.

При этом председатель городского совета ветеранов добавил, что он также отдал свой голос за прогрессивное развитие всего народного хозяйства и благосостояние каждой семьи.

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