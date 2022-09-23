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    13:29, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Я должен уважать выбор своих детей – глава Миннауки об обучении за рубежом

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал решение своих детей продолжить обучение за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр ранее публично обещал вернуть детей в Казахстан и отдать в обычную школу.

    «Действительно, я обещал и сдержал обещание, дети летом вернулись. Они уже четыре года учатся в зарубежной частной школе на Северном Кипре. Можете проверить. Это британская частная школа, образование там качественное и недорогое, по сравнению с нашими частными школами. Мы серьезно с детьми поговорили. Они у меня достаточно взрослые, развитые. Зарубежные школы прививают самостоятельность, критическое мышление. Они сделали свой выбор. Я должен уважать выбор своих детей. Они решили продолжить свое обучение на Кипре. Я, уважая решение и право своих детей на выбор образования, согласился с их решением», - ответил Саясат Нурбек журналистам во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Он подчеркнул, что сейчас все свои силы, энергию и время он направляет на решение проблем высшего образования, университетской науки, но попросил уважать его мнение и мнение его детей.







    Фото: ortcom.kz



    Теги:
    Общество Саясат Нурбек Образование Миннауки и высшего образования РК
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