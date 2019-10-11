Я даю советы Президенту – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев рассказал о взаимодействии с нынешним Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент Токаев советуется со мной. И когда обращается, я с высоты своего опыта и жизненного, и практического, ради страны такие советы даю. Но советы советами, решения принимает тот, кто берет эти советы. Поскольку, сам наш Президент объявил первым пунктом повестки дня преемственность. Я тоже хочу, чтобы преемственность была, курс на развитие, курс на стабильность страны сохранялись дальше», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар».

В качестве примера Елбасы привел высказывания великих людей.

«У Черчилля есть хорошие слова: «отдавать власть намного приятнее, чем принимать ее». Я вот думал, что за такое выражение. Потому что принимать - значит брать на себя ответственность, большую ответственность перед народом, перед всеми - сможешь ты это сделать или не сможешь. Если не сможешь, зачем туда идешь?», - задал риторический вопрос Н. Назарбаев.

«Есть еще такая пословица, ее сказали еще греческие философы: «Власть надо давать тому, для кого это тяжелая работа». А не тому, для кого это вожделение. Я совсем с другой позиции на это смотрю», - добавил Елбасы.