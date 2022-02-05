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Я боролся, я показал все, что смог - Дмитрий Рейхерд подвел итоги выступления на Олимпиаде в Пекине

5 Февраля 2022 20:05
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Я боролся, я показал все, что смог - Дмитрий Рейхерд подвел итоги выступления на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд завершил выступление на Олимпийских играх на восьмом месте. В интервью Olympic.kz спортсмен подвел итоги своего выступления и поделился дальнейшими планами, передает МИА «Казинформ».

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«Боролся за выход в суперфинал в шестерку. Настроение было отличное, состояние отличное, подготовка отличная. Я выполнил на верхнем трамплине сложный прыжок, практически чисто проехал всю попытку, без ошибок. Мне не хватило пару сотых балла, чтобы пройти в суперфинал. В итоге я остался на восьмой позиции. Немножко расстроен, что не получилось пройти в суперфинал. Но я боролся, я показал все, что смог. Я не буду сожалеть ни о чем.

Я счастлив атмосферой, этими Олимпийскими играми. Для меня это пятые Олимпийские игры. У меня очень длинный спортивный путь, очень большая карьера. Были и вершины, и спады. Каждый день проживать как спортсмен, даже если ты не катаешься на лыжах, все равно у тебя в голове присутствуют лыжи, и ты все равно представляешь себя, это очень сложно – каждый день быть спортсменом, пройти такой длинный путь. Я очень счастлив, что все именно так», - сказал сппортсмен.

- Есть шанс, что мы увидим вас на следующей Олимпиаде?

- Следующая Олимпиада? Шансы есть, но уже не как у спортсмена, наверное. А возможно, как у тренера. Я думаю, что в Олимпийских играх как спортсмен я не буду больше участвовать. Возможно, я продолжу карьеру как спортсмен, еще выступлю на нескольких соревнованиях, на финале Кубка мира, возможно, еще пару сезонов. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. В этом сезоне мне было сложно, была травма колена, я пропустил много этапов, долго восстанавливался и в итоге к Олимпиаде подошел в хорошей форме. Надеюсь, вы еще увидите меня на соревновательной арене.

- Результаты справедливые?

- Ребята ехали и с более грубыми ошибками, им ставили больше баллов. Я сделал все, что смог, у меня не было никаких явных косяков. Не знаю, почему так. Видимо, какая-то была предвзятость или что. Я не знаю... Судьям виднее, все было честно, если мне поставили такие баллы, значит, я их заработал.

Фото: НОК Казахстана/Владислав Семенов

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#Спорт   #Китай   #Олимпиада-2022  
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