Я благодарен Судьбе - космонавт Айдын Аимбетов отмечает 51-й день рождения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 27 июля 51-й день рождения отмечает летчик-космонавт Казахстана, Народный Герой страны Айдын Аимбетов. Айдын - выходец из простой казахской семьи, военный летчик. Его «звездный» час наступил 2 сентября 2015 года в 10 часов 37 минут по времени Астаны, когда международный экипаж с казахским космонавтом в составе успешно стартовал с Байконура на корабле «Союз ТМА-18М». МИА «Казинформ» готовил цикл материалов об этом полете. Сегодня мы по материалам нашего агентства делаем экскурс в историю космического пути первого космонавта Казкосмоса Айдына Аимбетова.



15 лет шел навстречу мечте стать космонавтом. В первый раз имя Айдына Аимбетова казахстанцы услышали в 2001 году, когда было объявлено о наборе в отряд космонавтов. В предварительном отборе в течение 2000-2002 годов приняли участие более 700 казахстанцев. Из них 65 человек были признаны годными на проведение медицинского обследования, и только треть получила направление на врачебно-экспертную комиссию государственного научного центра РФ «Институт медико-биологических проблем РАН» (ИМБП).

По результатам клинико-физиологического обследования всего два кандидата - Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов - были признаны годными к спецтренировкам в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

В течение года, начиная с лета 2002 года, Аимбетов успешно прошел ряд важных медицинских комиссий, и 16 июня 2003 года приступил к общекосмической подготовке в ЦПК. По завершении подготовки, 28 июня 2005 года сдал государственные экзамены в ЦПК с оценкой «отлично». Решением Межведомственной квалификационной комиссии (МВКК) 5 июля 2005 года ему была присвоена квалификация «космонавт-испытатель».

В период 2005-2009 годов Айдын продолжил подготовку в ЦПК в группе по программе полета на МКС.

«Это были счастливые годы. Живя в Звездном городке, мы полностью окунулись в атмосферу жизни космонавтов. Рядом с нами работали живые легенды, но такие же простые люди. Именно тогда я понял, что космонавты - особая группа людей, которой дозволено прикоснуться к Вселенной, ощутить реальное могущество Космоса и понять законы Земли», - вспоминает Айдын Аимбетов.

Осенью 2008 года после переговоров между Роскосмосом и Казахстаном о полете казахстанского космонавта на корабле «Союз» был определен кандидатом в члены основного экипажа. 5 марта 2009 года между Казкосмосом и Роскосмосом был подписан контракт на осуществление кратковременного (10 дней) космического полета казахстанского космонавта на российский сегмент Международной космической станции. Определена дата полета - 30 сентября 2009 года. Сумма контракта - 30 млн. долларов США. Однако, через две недели республиканской бюджетной комиссией, заседание которой состоялось 20 марта 2009 года, в финансировании полета казахстанского космонавта на МКС было отказано. Решение об отсрочке полета казахстанского космонавта было принято в связи с финансовым кризисом.

Ожидание полета

«Годы ожидания после неожиданной отсрочки полета были самым сложным периодом», - говорит Айдын. Председатель Национального космического агентства Республики Казахстан Талгат Мусабаев сразу же предложил Аимбетову и Аймаханову работу в системе Казкосмоса. Айдын Аимбетов принял это предложение, и в течение первого года работал в центральном аппарате Казкосмоса. Последующие пять лет Айдын трудился в области космической науки, в Институте космических исследований АО «Национальный центр космических исследований и технологий (НЦКИТ). Второй казахстанский кандидат на космический полет Мухтар Аймаханов отказался от предложения руководителя Казкосмоса. Согласно официальной информации, М. Аймаханов принял гражданство Российской Федерации, после чего вступил в российский отряд космонавтов.

12 октября 2012 года постановлением Правительства Республики Казахстан А.Аимбетову был присвоен статус космонавта Республики Казахстан.

Время шло, Айдын мысленно готовился к полету каждый день, работая над научными исследованиями, приобщаясь к новым проектам Казкосмоса, радуясь успехам учеников в школе юных космонавтов, которую он создал при Дворце школьников Астаны. Так прошло шесть лет.

«Это было время настоящего испытания на выдержку. Казалось, все как обычно: работа, дом, семья. Но каждый день был наполнен волнительным ожиданием новости о полете. Не скрою, были минуты отчаяния, когда казалось, что все потеряно, и полет не состоится. Это было время надежды и веры, которое завершилось счастливым моментом везения», - рассказал космонавт.

Благодаря договоренностям Президентов РК и РФ вопрос полета казахстанского космонавта на российский сегмент МКС прорабатывался ускоренном порядке. После отказа от полета певицы Сары Брайтман Роскосмос предложил краткосрочный (10 суток) полет казахстанскому космонавту в сентябре 2015 года.

«Я хорошо помню этот день. Это было 22 мая 2015 года. Накануне мы отмечали день рождения сыны Амира, которому исполнилось 17 лет. Неожиданный звонок главы Казкосмоса Талгата Мусабаева о моем полете в космос просто ошеломил. Я стоял как вкопанный, меня вернул в реальность взволнованный голос жены «Что случилось?». Я не могу сказать, что это была радость, это был просто шок. Тогда я подумал: сбылось! Тысячи пожеланий людей, который говорили: желаем тебе, чтобы ты все-таки полетел в космос, сбылись. Вот в чем сила благословения - бата!»,- улыбается Айдын.

Принято решение о полете, статус космонавта повышен

В июле 2015 года решение об участии гражданина Казахстана в полете на Международную космическую станцию было принято на уровне глав государств России и Казахстана, утверждена кандидатура Айдына Аимбетова. Президенту Казахстана доложили о ходе подготовки А.Аимбетова к полету на Международную космическую станцию, космонавт сообщил об успешной сдаче всех необходимых тестов и экзаменов.

«Я впервые в жизни встречался с Президентом страны. Было очень волнительно, я все боялся забыть слова своего доклада... И когда Глава государства пожал мне руку и просто, по-отечески пожелал успешного полета, я понял, что получил главное благословение и задание выполнить свою космическую миссию на «отлично», - говорит Айдын Аканович.

Благодаря успешным переговорам главы Казкосмоса Талгата Мусабаева с руководителем Роскосмоса, казахстанскому космонавту Айдыну Аимбетову, изменили полетную должность. Он летит в статусе бортинженера-2, а не «участника космического полета», как предполагалось ранее. Это было справедливое решение, так как Айдын Аимбетов - профессиональный космонавт, прошедший полный курс подготовки в отряде космонавтов, а также специальную подготовку в Космическом центре им. Джонсона НАСА в Хьюстоне (США) с целью изучения американского сегмента МКС.

43 –й день рождения перед полетом в космос

27 июля 2015 года. В этот день казахстанскому космонавту Айдыну Аимбетову, проходящему подготовку в российском ЦПК, исполнилось 43 года.

«В это день вспомнил, что первое заявление для вступления в отряд космонавтов я подавал еще в 1993 году, с момента начала службы в рядах Вооруженных сил Казахстана. К тому времени я освоил 4 типа самолетов (Л-39, Миг-23, МиГ-23МЛД, Миг-27, Су-27), имел налет более 470 часов, выполнил более 360 прыжков с парашютом. Думая про возраст отметил, что нашим казахстанским космонавтам было за сорок, когда они впервые полетели в космос. Токтару Аубакирову было 45 лет, Талгату Мусабаеву 44 года, а мне 43. И у всех был свой путь в космос. Читал в книге, что Талгат Амангельдиевич шел к своей мечте стать космонавтом 33 года. Токтар Онгарбаевич тоже с детства грезил самолетами. У меня путь в космос тоже немалым оказался - почти 15 лет...», - вспоминает Айдын.

«Позвонил маме и поблагодарил ее за свое появление на свет. В этот день я вспомнил отца. Ведь именно ему я обязан своей мечтой стать космонавтом! Помню, как мы с отцом лежали на свежескошенной траве во время летнего сенокоса и, глядя в ночное небо, увидели падающую звезду. Метеорит прочертил длинную линию, я был поражен. Отец объяснил мне, что это за небесное явление. Именно тогда у меня появилась мечта узнать, что такое космос. И вот я теперь в Звездном городке и готовлюсь к полету, отец!» - обратился я мысленно к отцу, которого на тот момент уже не было с нами восемь лет»,- продолжил свой рассказ космонавт.

Пуск

2 Сентября 2015 года в 10.37 минут по времени Астаны с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз ТМА-18М». К Международной космической станции (МКС) отправилась очередная экспедиция в составе командира корабля российского космонавта Сергея Волкова, бортинженеров - первого астронавта Дании Андреаса Могенсена и космонавта-испытателя Республики Казахстан Айдына Аимбетова. Пуск прошел в штатном режиме, это был юбилейный, 500-ый запуск ракеты-носителя с «Гагаринского старта».

За стартом экипажа наблюдали сотни людей, среди которых вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев, руководители «Роскосмоса», «Казкосмоса», Европейского космического агентства, близкие и родные космонавтов. Проводить сына в дальний космический путь приехала мама Айдына Аимбетова Жумагуль-апа, отец Сергея Волкова - космонавт Александр Волков, жены и дети всех трех членов экипажа. Как сказала супруга Айдына Лилия Аимбетова, «мы пока не принимаем никаких поздравлений, только после того, как они прибудут на МКС, мы можем быть спокойны».

Во время космического полёта Аимбетов провёл ряд физико-космических экспериментов, в частности, «Ураган», «Релаксация», эксперимент по изучению влияния радиации на человека в космосе, а также космический мониторинг состояния экологии Аральского и Каспийского морей. На орбиту Аимбетов взял с собой флаг Республики Казахстан и флаг ВВС Казахстана, а также для проведения эксперимента «Дастархан-6» казахские национальные блюда в сублимированном виде с витаминными добавками, повышающие работоспособность и укрепляющие иммунитет.

Благополучное возвращение на Землю казахстанского космонавта Айдына Аимбетова, астронавта Дании Андреаса Могенсена и российского космонавта Геннадия Падалки состоялось 12 сентября 2015 года. Торжественная встреча экипажа в аэропорту города Астаны прошла участием Президента Республики Казахстан. Айдын Аимбетов вернулся из космоса с выполненной программой космических исследований, флагом Республики Казахстан, который был вручен Главе государства.

Спустя несколько месяцев после окончания космического полета Айдын Аимбетов, получивший высокое звание Народного Героя Казахстана, вновь вернулся в Казкосмос. В данное время возглавляет работу национальной компании «Казақстан ғарыш сапары», на которую возложены важные задачи развития и внедрения современных космических технологий для экономики страны. Коллектив специалистов «Казақстан ғарыш сапары» ведет успешную эксплуатацию космической системы дистанционного зондирования Земли, сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов, расположенный на территории Национального космического центра, получил первый заказ.

…Такой была хроника одного космического полета, путь в космос простого казахского летчика, мечтавшего стать космонавтом и ставшего героем своего времени.

Из космических дневников Айдына Аимбетова

«Глядя в иллюминатор на землю, невольно задумываешься о бытие, смысле жизни, и, когда находишься там, все наши амбиции, проблемы, все кажется незначительным. Понимаешь, что человек - это маленькая песчинка в бескрайней вселенной... Находясь на орбите, человек еще отчетливее понимает, что самое главное - это семья, дружба, труд во благо родины, то есть простые человеческие радости, которые надо ценить каждую секунду».

«У всех космонавтов свои привычки, свой менталитет, но все жили как братья, ели за одним дастарханом. В космосе у земли нет горизонтов, и хотелось бы, чтобы населяющие ее народы понимали это и жили в дружбе, согласии, так как только совместными усилиями человечество будет иметь большие возможности в освоении ближнего и дальнего космоса».

«Я благодарен Судьбе за этот великий шанс стать одним из всего полутысячи землян, летавших в космос. Это мой гражданский и человеческий долг - эффективно использовать свои знания и опыт, полученные в космосе, во благо своей страны».