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Я бился до последнего, но удачи не хватило - бронзовый призер ОИ Сакен Бибосынов

5 Августа 2021 14:17
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Я бился до последнего, но удачи не хватило - бронзовый призер ОИ Сакен Бибосынов

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Cакен Бибосынов, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по боксу в весовой категории 52 кг, дал интервью после полуфинального боя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

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«Я приехал на Олимпиаду в Токио, чтобы выиграть «золото». Но, видимо, было суждено подучить бронзовую медаль. Моей главной целью было порадовать болельщиков и казахстанский народ золотом и сделать так, чтобы наш гимн прозвучал в Токио. К сожалению, мне не удалось осуществить эту мечту. Я сделал все возможное. Бился до последнего. Но удачи не хватило.

Приношу свои извинения всем болельщикам, всему народу за это поражение. Первый раунд отдал сопернику, в двух остальных раундах старался усерднее.

После того, как тренеры сказали мне, что я проигрываю 5:0 после первого раунда, я стал ещё активнее. Пока будем довольствоваться бронзовой наградой. Это моя первая Олимпиада. Возможно, я бы даже не приехал в Токио. Вы знаете, что я выиграл лицензию в последний момент. Поэтому сейчас я принимаю и этот результат. Я хотел порадовать своего тренера и своих близких людей. Но всё впереди.

Я посвящаю эту награду всем казахстанцам. Когда я приехал на эту Олимпиаду, у моего брата родилась дочь. Я посвящаю эту медаль и этой маленькой девочке Айлин», - сказал Бибосынов.


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#Спорт   #Олимпиада  
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