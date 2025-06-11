XXI трудовой сезон «Жасыл ел»: в Астане трудоустроят более 5 тысяч молодых людей

Акция «Таза сәрсенбі» проводится с целью улучшения экологической обстановки города и поддержания чистоты, формирования осознанного, честного отношения к чистоте и порядку в каждом дворе.

Фото: Карлыгаш Кожабек/Kazinform

— В мероприятии приняли участие более 100 бойцов «Жасыл ел». Они занимаются уборкой мусора, уходом за саженцами и поливом деревьев. Также в столице регулярно проходят экологические акции — «Чистый четверг», «Чистая пятница» и «Таза сенбi». В рамках этих инициатив бойцы ежедневно очищают парки и скверы от мусора, включая выходные, — отметил Ерлан Айдар, руководитель отдела ГУ Управления по вопросам молодежной политики г. Астаны.

По словам организаторов, в этом году начался XXI трудовой сезон трудовых отрядов «Жасыл Ел». В рамках проекта по столице будут обеспечены работой более 5200 молодых людей. Они будут задействованы в строительных объектах столицы, в пригородном «зеленом поясе», на территории социальных объектов, общеобразовательных учреждений, городских парков, озеленении.

— В программе могут участвовать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Бойцы имеют право работать в течение четырёх месяцев — с мая по август. Участникам предоставляется униформа и заработная плата в размере 65 тысяч тенге. Основное внимание уделяется молодежи из социально уязвимых категорий — детям из неполных и многодетных семей. Несовершеннолетние участники могут работать не более 4 часов в день, 5 дней в неделю, согласно Трудовому кодексу, без вреда для здоровья, — дополнил Е.Айдар.

Фото: Карлыгаш Кожабек/Kazinform

В рамках проекта «Жасыл ел» школьники могут обратиться к социальным педагогам в своих школах. Набор участников проводится через педагогов более чем в 120 школах города.

— Желающие работать в парках и скверах могут подать заявку в городской штаб «Жасыл ел» — приём документов начинается 25 числа каждого месяца. Приоритет отдаётся детям из многодетных и социально уязвимых семей. Обязательно наличие подтверждающих документов и личное желание участвовать в программе, — добавил руководитель отдела ГУ Управления по вопросам молодежной политики г. Астаны.

Отметим, что акция прошла при поддержке Управления по вопросам молодежной политики города Астаны и аппарата акима района Байқоныр общественным фондом «Республиканское движение студенческого строительства и молодежных отрядов» в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан».