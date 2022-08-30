30 Августа 2022 20:17

XX съезд Компартии Китая откроется 16 октября

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 20-й съезд Компартии Китая (КПК) откроется 16 октября. Об этом во вторник сообщило агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается, такое предложение было выдвинуто во вторник в ходе заседания Политбюро Центрального комитета (ЦК) КПК, приуроченного к подготовке к 20-му съезду Компартии Китая.

В ходе предстоящего съезда будет избран новый состав ЦК КПК. Наряду с этим, будут подведены итоги прошедшей пятилетки, а также обозначены основные направления развития партии и страны на будущее.

19-й съезд КПК прошел в октябре 2017 года.

Фото: Синьхуа