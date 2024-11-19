XVII международный кинофестиваль «Евразия» состоится в Алматы

Фестиваль организован Министерством культуры и информации РК и Национальной киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

В этом году в программу включены 12 фильмов, представляющих три континента. Кинематографисты из Европы, Азии и Ближнего Востока привезут работы, отражающие богатое культурное наследие стран. В конкурсной программе участвуют фильмы из Бангладеш, Южной Кореи, Австрии, Катара и др стран.

Организаторы фестиваля уверены, что он откроет новые границы для творчества и станет ярким событием как для зрителей, так и его участников.

Напомним, ранее Министерство культуры и информации РК определило порядок признания фильма национальным и выдачи соответствующего удостоверения.