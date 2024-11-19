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    13:08, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    XVII международный кинофестиваль «Евразия» состоится в Алматы

    С 24 по 30 ноября 2024 года в Алматы пройдет XVII международный кинофестиваль «Евразия», участие в котором примут кинематографисты из более 15 стран, передает агентство Kazinform  со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    XVII международный кинофестиваль "Евразия"
    Фото:

    Фестиваль организован Министерством культуры и информации РК и Национальной киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

    В этом году в программу включены 12 фильмов, представляющих три континента. Кинематографисты из Европы, Азии и Ближнего Востока привезут работы, отражающие богатое культурное наследие стран. В конкурсной программе участвуют фильмы из Бангладеш, Южной Кореи, Австрии, Катара и др стран.

    Организаторы фестиваля уверены, что он откроет новые границы для творчества и станет ярким событием как для зрителей, так и его участников.

    Напомним, ранее Министерство культуры и информации РК определило порядок признания фильма национальным и выдачи соответствующего удостоверения.

     

    Теги:
    Культура Современная культура Новости кино Алматы
    Талгат Нурмолдин
    Талгат Нурмолдин
    Автор
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